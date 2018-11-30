Шесть инфекций, которые можно подцепить в парикмахерской



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если мастер причесок не стерилизует инструменты должным образом - у вас есть все шансы заразиться неприятной инфекцией

Вы посещаете парикмахера для того, чтобы освежить внешний вид и понять настроение, а не для того, чтобы выйти от него с новой инфекцией. Но, как и любое другое помещение общего пользования, где мужчины и женщины приводят себя в порядок, ваша местная парикмахерская может скрывать в себе довольно неприятные вещи. Рассказываем о потенциальных опасностях, которые могут поджидать вас в барбершопах и салонах красоты.

Фолликулит

Фолликулит - это воспаление волосяного фолликула, вызванное бактериальной инфекцией. Это заболевание похоже на крошечные белые прыщики, заполненные гноем. Обычно фолликулит вызывается бактериями стафилококка, которые передаются через плохо обработанные расчески, ножницы или бритвы.

Стафилококковый фолликулит

Если вы когда-нибудь видели, как ваш парикмахер бросает расческу, или бритву в жидкий раствор, это хороший признак. Это означает, что этот мастер правильно стерилизует инструменты. Если он этого не делает, вы можете заразиться стафилококковым фолликулитом – инфекцией, которая развивается в области бороды или на коже головы после того, как вы были заражены нестерилизованным инструментом.

Стригущий лишай

Стригущий лишай - это грибковая инфекция кожи головы, которая выглядит как красное чешуйчатое пятно. Данное заболевание распространяется через плохо обработанные расчески или полотенца, и, в тяжелых случаях может привести к образованию постоянных рубцов и выпадении волос.

Импетиго (поверхностная пиодермия)

Импетиго - это бактериальная инфекция, возбудителями которой являются стафилококки или бактерии. Хотя большинстве случаев распространена среди детей младшего возраста, вы можете подцепить ее почти в любом возрасте, чаще всего при контакте кожи с кожей, одеждой или полотенцем зараженного человека (о чем следует помнить, если вы моете волосы в парикмахерской).

Вши

Хотя вши довольно редко передаются через обычное мытье головы и стрижку, все же это может произойти. Можно получить вшей с гребня или иного контакта с человеком, у которого есть вши. Это обычное явление для кожи головы, но вши также могут появиться и в бороде.

Преобладающим симптомом является зуд в пораженной области. Кроме взрослых насекомых, в волосах можно обнаружить и яйца вшей (гниды).

Столбняк

Когда вы думаете о правке, вероятно, вы думаете о том, что кто-то наступил на ржавый гвоздь. Но то же самое может произойти, если вас ранили ржавыми парикмахерскими инструментами.

Джерело: ukrhealth.net