Доступно кожному: 105-річний чоловік назвав свій секрет довголіття

Довгожитель із Великої Британії відсвяткував 105-й день народження та розкрив простий секрет свого довголіття. Як повідомляє «Главком», про це пише The Bolton News.

До 2024 року чоловік жив один у своєму будинку, але тепер наважився перебратися до пансіонату для літніх людей. Келлоу народився 1920 року, працював у прядильній компанії, а потім став інженером.

Секретом свого довголіття 105-річний чоловік жартома назвав постійне дихання. «Просто продовжуйте дихати», – заявив він. Онука довгожителя додала, що він навчав її ніколи не злитися і сам дотримувався цього правила. Жінка вважає, що цей принцип допоміг йому прожити стільки років.

Все життя Келлоу захоплювався різьбленням по дереву. Він самостійно виготовив безліч декоративних елементів для будинку і навіть зробив ляльковий будиночок для онуки, коли вона була маленькою. Чоловік також розповів, що завжди захоплювався футболом, а улюбленим напоєм назвав «будь-який, де є спиртне».

Нагадаємо, середня тривалість життя у світі зростає, але лише небагатьом вдається переступити вікову межу у 100 років. Чому саме ці люди стають довгожителями – досі загадка для науки. Нове дослідження проливає світло на один важливий фактор, який може пояснити феномен столітніх.

Раніше уряд Японії повідомив, що станом на вересень у країні проживають 99 763 людини, яким понад 100 років, із них 88% – це жінки.

До слова, група дослідників із Китаю успішно протестувала експериментальну ін'єкцію, здатну уповільнювати процеси старіння. організму.

Раніше 100-річна мешканка Києва розкрила свій секрет довголіття.

Есперанса Кортіньяс, мешканка Іспанії, яка відзначила свій 108-й день народження, поділилася секретами дивовижного довголіття, серед яких виявилася вельми незвичайна ранкова звичка.