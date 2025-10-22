105-річна жінка розкрила секрет довголіття

Дитвела Вільгельміна Моєнг цими днями святкує 105 років

Довгожителька з Південно-Африканської Республіки (ПАР) розкрила секрет довголіття. Дитвела Вільгельміна Моєнг зазначає: потрібно бути добрими один до одного та любити людей. Про це повідомляє південноафриканське видання DFA, пише «Главком».

«Я народилася 23 жовтня 1920 року в Платберзі, в районі Босгоф. Життя тоді було простим. У нас не було електрики чи модних речей, але ми були одне в одного. Люди допомагали одне одному та ділилися тим, що мали. Ми гралися на вулиці, допомагали батькам і поважали всіх у селі», – розповіла жінка про своє життя.

23 жовтня Дитвелі Вільгельміні Моєнг виповниться 105 років. «Слухайте батьків і старших, – відповідає вона на питання про довголіття. – Старанно робіть свою роботу, будьте скромнішими і любіть один одного. Допомагайте людям і поважайте всіх, кого зустрінете. Доброта сильно допоможе вам у житті».

«Я люблю людей», – каже вона. Також жінка додала, що церква також була важливою частиною її життя: «Я завжди казала своїм дітям ходити до церкви та шанувати Бога».

Світ, за словами жінки, дуже змінився з її юності: «Зараз є школи, електрика, телебачення, телефони всюди. А в мій час треба було далеко йти, щоб просто набрати води або купити щось».

Жінка має дев'ять дітей, 20 онуків та 23 правнуки.

Раніше довгожитель із Великої Британії відсвяткував 105-й день народження та розкрив простий секрет свого довголіття.

Нагадаємо, дослідження крові, слини та інших біологічних зразків Марії Браньяс, яка померла у віці 117 років як найстаріша жива людина у світі, виявило можливі причини її виняткового довголіття. Вчені з Іспанії встановили, що супердовгожителька, яка прожила понад 30 років довше за середній показник для жінок у її регіоні, мала напрочуд «молодий» геном.

До слова,уряд Японії повідомив, що станом на вересень у країні проживають 99 763 людини, яким понад 100 років, із них 88% – це жінки.