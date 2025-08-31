Головна Скотч Здоров'я
Як вечеряти, аби отримати довголіття: поради дієтологів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Дієтологи розповіли про найбільш корисний час для вечері
фото із відкритих джерел

Експерти розкрили, чому вечеряти потрібно за кілька годин до сну

Час, коли ми вечеряємо, має прямий вплив на наше здоров'я, вагу та навіть тривалість життя. За словами експертів, щоб покращити якість сну та оптимізувати метаболізм, останній прийом їжі має відбуватися за кілька годин до сну. Про це пише «Главком» із посиланням на British GQ.

Згідно з дослідженнями, ранній вечірній прийом їжі допомагає організму ефективніше спалювати калорії, оскільки метаболізм сповільнюється в нічний час. Ця звичка також сприяє кращому сну, оскільки організму не потрібно витрачати енергію на травлення, що дозволяє йому повністю зосередитися на відпочинку та відновленні.

Вальтер Лонго, відомий фахівець з довголіття з Університету Південної Каліфорнії, рекомендує вечеряти за три години до сну, що забезпечує достатній час для перетравлення їжі.

 «Якщо ви переносите вечерю на все пізніший час, це дає вашому організму сигнал, що вам все ще слід бути активним», – каже Лонго. Це може негативно вплинути на ваш сон – так само, як і вплив яскравого світла перед сном – і на те, наскільки ефективно ви спалюєте калорії.

Інший експерт Адам Коллінз з Університету Суррея додає, що чим довший період нічного голодування, тим краще організм спалює жир. На його думку, якщо ви продовжуєте нічне голодування між вечерею та сніданком, «тоді ви дозволяєте своєму організму перейти в більш катаболічну фазу, де ви переходите до окислення жирів. Ви тренуєте організм робити те, для чого він призначений: спалювати вуглеводи, коли ви їсте вуглеводи, а потім спалювати жир, коли ви їх не їсте».

Найпоширеніша звичка довгожителів щодо вечері, каже Лонго, – це «легка вечеря» достатньо рано, щоб було 12 годин до наступного сніданку. Він нагадав старе прислів’я, яке наказує нам «снідати як король, обідати як принц і вечеряти як жебрак».

Вживання їжі перед сном може призвести до низки проблем:

  • Порушення сну: Заповнений шлунок може спричинити дискомфорт, печію та рефлюкс, що перешкоджає глибокому сну.
  • Набір ваги: Пізня вечеря призводить до того, що калорії, які не були спалені, відкладаються в жирові запаси.
  • Ризик захворювань: Тривале дотримання такого режиму підвищує ризик розвитку діабету другого типу та серцево-судинних захворювань.

До слова, нові наукові дослідження доводять, що для підтримки здоров'я та довголіття не обов'язково відвідувати спортзал. Лише 15 хвилин швидкої ходьби щодня може суттєво знизити ризик передчасної смерті. 

