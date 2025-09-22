Головна Київ Новини
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком

анонс
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
30 жовтня 2025 року в Києві, КВЦ «Парковий», відбудеться AM Summit 2025

Age Management – це наука і практика проактивного догляду за ресурсністю: від регулярних скринінгів і персоналізованих програм відновлення до зміни корпоративних політик

30 жовтня 2025 року в Києві, КВЦ «Парковий», відбудеться AM Summit 2025 – перший в Україні національний саміт про Age Management, довголіття та особисту ефективність. На тлі війни, стресу та втрати продуктивності експерти обговорять, як жити довше, якісніше і залишатися продуктивними навіть у найважчі часи. Організатори вже оголосили імена низки спікерів, але попереду – більше сюрпризів. Також частину коштів із продажу кожного квитка та акцій у межах заходу передадуть на потреби захисників і захисниць України. 

Навіщо нам потрібна стратегія довголіття

Повномасштабна війна спричинила різкий демографічний спад: масова міграція, падіння народжуваності, висока смертність і старіння населення. Згідно з оглядом Frontliner, ще на початку 2022 року в Україні жило понад 40 млн людей (не враховуючи окуповані території). Війна різко зменшила цю кількість: зараз нас близько 30 млн, водночас Advanter Group, НБУ та Кабінет Міністрів сходяться на тому, що в 2050-му населення країни становитиме 25 млн.

Це безпосередньо б’є по економіці, обороноздатності країни та якості життя населення. Для бізнесу – це дефіцит кадрів і вигорання команд; для держави – потреба в новій політиці здоров’я, де превентивна медицина та управління віком стають пріоритетом.

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком фото 1

«Війна дуже чітко нагадала нам, що здоров’я – це найбільший ресурс і найцінніший капітал, який ми маємо. І про нього треба дбати не постфактум, коли вже виникла проблема, а завчасно. Превенція для мене – це не лише про особисті звички: харчування, фізичну активність чи регулярні обстеження. Це значно ширше поняття, яке має включати й державні рішення», – зазначає народна депутатка ВРУ Оксана Дмитрієва. 

Що таке Age Management

Age Management – це наука і практика проактивного догляду за ресурсністю: від регулярних скринінгів і персоналізованих програм відновлення до зміни корпоративних політик. Це 4P‑підхід: прогностична, профілактична, персоналізована й партисипативна медицина. Age Management стане головною темою AM Summit, ціль якого – започаткувати культуру довголіття, від якої виграють і люди, і компанії, і держава. Амбітна мета – вивести Україну до 2055 року в ТОП‑5 націй‑довгожителів.

«Український інститут майбутнього, як ми розуміємо з назви, вивчає майбутні процеси, займається сценарієм моделювання, розробкою стратегій та допомогою у їхній імплементації. У цьому випадку ми бачимо пряму кореляцію між превентивною медициною та впливом на здоров'я нації, на економіку, навіть на капіталізацію українського бізнесу. Думаю, багато бізнесменів будуть здивовані, дізнавшись IRR (внутрішня норма прибутку, ВНП) інвестицій на підтримку здоров'я своїх співробітників», – додає виконавчий директор і співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Анатолій Амелін. 

AM Summit 2025 – це 1 день, 7 секцій, 30+ спікерів; можливість взяти участь офлайн та онлайн. У програмі – державна політика довголіття; здоров’я, продуктивність і ефективність команд; HR і здоров’я працівників; спорт і відновлення; інновації у медицині та біотехнології; страхова модель, що стимулює превенцію. Подія – поєднання практичних кейсів, нетворкінгу та пошуку реальних рішень для довголіття українців. Один із таких інструментів – NRG BOX: персональний 28‑денний набір саплементів, формулу персоналізують завдяки ШІ на основі анкетування та медичних даних, після чого її верифікує ейдж‑менеджер. Для бізнесу – B2B‑рішення з підвищення продуктивності; для військових і ветеранів – підтримка відновлення; для активних людей – щоденний інструмент ефективності. Дізнатися більше про бокс і пройти попереднє тестування можна буде й на заході.

«Щодня я бачу, як війна змінює наше суспільство і здоров’я людей. Інфаркти сьогодні «молодшають» – серед моїх пацієнтів були військові 36, 27 і навіть 21 року. Це наслідок постійного стресу, перенапруги, постійних фізичних навантажень. І страждає не лише армія, а й цивільне населення. Особисто для мене це означає, що превенція – не абстрактне поняття, а щоденна необхідність», – каже кардіохірург, директор інституту серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова, академік НАМН і НАН України, заслужений лікар, спікер AM Summit Василь Лазоришинець.

«У наших компаніях ми запроваджуємо систему регулярних чекапів, турботи про ментальне здоровʼя, програми психологічної підтримки співробітників — і навіть більше, поширюємо програми також на наших клієнтів. Радий, що в країні з’являються нові практики, як-от Age Management, але потрібні ширші соціальні зміни. Запровадження превентивної та персоналізованої медицини, практика корпоративного wellbeing не просто «на часі» – це питання виживання нації та бізнесу. Рішення шукатимемо в межах AM Summit 2025», – ділиться підприємець, науковець, засновник групи компаній Advanter Group і співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач. 

Крім згаданих спікерів, на саміті також виступлять: Євген Шагов (засновник AM Ecosystem), підполковник Дмитро Олексюк (командир підрозділу безпілотних авіаційних систем «Фенікс»), Олена Бойченко (директорка департаменту турботи про безпеку та здоров’я співробітників МХП), Роман Двухрядкін (Директор Київського інституту реабілітації), Максим Кріппа (засновник благодійного фонду МК Foundation, президент Федерації кіберспорту України) та багато інших.

Вони об’єднають свій досвід у медицині, науці, обороні, бізнесі й політиці, щоб цілісно представити національну стратегію Age Management.

На учасників чекають покрокові рішення з відновлення енергії, інструменти управління віком, практичні кейси та нетворкінг – старт 365‑денного треку трансформації. Доєднатися офлайн у КВЦ «Парковий» або онлайн, стежити за оновленнями можна тут: www.amsummit.global, придбати квитки – за посиланням. Кількість місць обмежена, поспішіть долучитися. Це не просто подія – це перший крок до нового ставлення до життя й здоров’я в Україні.

Захід відбудеться за партнерства групи компаній Dim, фонду MK Foundation, компаній Biopell Medical та Age Management System.

Контакти для медіа або:

Пресслужба AM Summit – агенція ВАРТО

м. Київ, 03040, вул. Васильківська, 14

[email protected]

+38 (073) 301 73 73

