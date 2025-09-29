Вчені розкрили секрети довголіття найстаршої жінки світу

Науковці заявили, що клітини Браньяс «поводилися» як набагато молодші за її хронологічний вік

Дослідження крові, слини та інших біологічних зразків Марії Браньяс, яка померла у віці 117 років як найстаріша жива людина у світі, виявило можливі причини її виняткового довголіття. Вчені з Іспанії встановили, що супердовгожителька, яка прожила понад 30 років довше за середній показник для жінок у її регіоні, мала напрочуд «молодий» геном. Про це пише Главком із посиланням на Science Alert.

Науковці з Інституту досліджень лейкемії імені Жозепа Каррераса у Барселоні заявили, що клітини Браньяс «почувалися» або «поводилися» як набагато молодші за її хронологічний вік.

Ключові показники виняткового здоров'я, виявлені у 117-річної жінки:

Винятково молодий геном. У генах Браньяс виявили рідкісні варіанти, пов’язані з довголіттям, сильною імунною функцією, а також здоровим серцем та мозком.

Низький рівень запалення. Вона демонструвала відмінне серцево-судинне здоров’я та дуже низькі рівні запалення.

Молода імунна система та мікробіом: Її імунна система та мікробіом кишківника мали маркери, які відповідали набагато молодшим людям.

Хороший холестерин. Жінка мала надзвичайно низький рівень «поганого» холестерину та тригліцеридів, і при цьому високий рівень «хорошого» холестерину.

Цікавим відкриттям стала значна «ерозія» теломерів – захисних «ковпачків» на кінцях хромосом Браньяс. Зазвичай короткі теломери пов’язані з вищим ризиком смерті. Однак, серед найстарших людей вони можуть не бути надійним маркером старіння.

Вчені висунули гіпотезу, що дуже коротка тривалість життя клітин тіла Браньяс, спричинена короткими теломерами, могла, навпаки, забезпечити їй перевагу, запобігши розвитку раку.

Хоча дослідження, засноване на даних лише однієї людини, має обмеження, його автори зазначають, що отримані результати «забезпечують свіжий погляд на біологію старіння людини».

Результати вказують на те, що «гранично похилий вік і погане здоров'я не пов’язані між собою». Вчені планують використовувати ці знахідки для визначення біомаркерів здорового старіння та розробки потенційних стратегій збільшення тривалості життя.

