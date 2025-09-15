Головна Скотч Здоров'я
У Китаї науковці протестували ін'єкцію від старості

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У ході 12-тижневих тестів відзначалося покращення стану мозку
Створений препарат активує імунну систему, націлюючи її на знищення сенесцентних клітин

Група дослідників із Китаю успішно протестувала експериментальну ін'єкцію, здатну уповільнювати процеси старіння організму. Як повідомляє «Главком», результати роботи опубліковані в журналі Cell, пише baku.ws.

Згідно з інформацією, створений препарат активує імунну систему, націлюючи її на знищення сенесцентних клітин. Так називають старіючі клітини, які втратили здатність до поділу, але, як і раніше, зберігаються або накопичуються в тканинах, порушуючи їх роботу. Введення генетично модифікованих стовбурових клітин, стійких до ознак старіння, дозволило досягти вираженого омолоджувального ефекту.

За даними авторів дослідження, у ході 12-тижневих тестів відзначалося покращення стану мозку, пам'яті, м'язової тканини, репродуктивної функції та низки внутрішніх органів. Також спостерігався зовнішній антивіковий ефект: шкіра та волосся піддослідних демонстрували ознаки відновлення. Вчені оцінюють цей ефект як еквівалентний «омолодженню» приблизно на 7 років.

Дослідники наголошують, що робота на ранній стадії. Для підтвердження ефективності та безпеки підходу необхідні більш масштабні клінічні випробування.

Раніше вчені з Китаю виявили, що процес старіння організму людини починається у віці 30 років. Дослідження, засноване на аналізі 516 зразків тканин від 76 донорів органів віком від 14 до 68 років, показало, що молекулярні зміни, пов'язані зі старінням, запускаються у 30-річному віці, хоча їх наслідки стають помітними пізніше.

Теги: Китай наука вакцинація довголіття

