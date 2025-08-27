Цьогорічний саміт буде найбільшим з часу заснування Шанхайської організації співробітництва

Прем'єр-міністр Індії вперше за останні сім років відвідає Китай

Президент Китаю Сі Цзіньпін збере понад 20 світових лідерів на регіональному форумі з питань безпеки наступного тижня. Китайський лідер хоче показати солідарність країн Південної півкулі, а також те, що всі зусилля США, спрямовані на протидію Китаю, Ірану, Росії та Індії, не дали бажаного ефекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Крім російського диктатора Володимира Путіна, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться у місті Тяньцзінь з 31 серпня по 1 вересня, будуть лідери країн Центральної Азії, Близького Сходу, Південної Азії та Південно-Східної Азії.

«Саміт стане першим візитом прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Китаю за останні сім років, оскільки два сусіди працюють над подальшим розрядженням напруженості, викликаної смертельними прикордонними зіткненнями у 2020 році», – зазначає агентство.

Водночас головний редактор дослідницької агенції The China-Global South Project Ерік Оландер зазначив, що Сі хоче використати саміт як можливість продемонструвати, як починає виглядати міжнародний порядок без США.

За словами представника МЗС Китаю, саміт цього року буде найбільшим з часу заснування Шанхайської організації співробітництва у 2001 році. Дипломат наголосив, що цей блок є «важливою силою у побудові нового типу міжнародних відносин».

«Блок, орієнтований на безпеку, який розпочав свою діяльність як група з шести євразійських країн, за останні роки розширився до 10 постійних членів та 16 країн-учасниць діалогу та спостерігачів. Його повноваження також розширилися від безпеки та боротьби з тероризмом до економічного та військового співробітництва», – йдеться в матеріалі.

Аналітики вважають, що розширення є пріоритетом для багатьох країн-учасниць, однак наголошують, що останніми роками блок не досягнув серйозних результатів у галузі співпраці, а також Китай «цінує солідарність країн Глобального Півдня проти США в період нестабільної політики та геополітичних змін».

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін здійснить чотириденний візит до Китаю, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди.