Китайський блогер-інженер побудував метро для котів

У Китаї блогер Сін Чжилей збудував для своїх котів повноцінне міні-метро. У ньому є тунелі, станція та поїзд, який працює. Про це пише «Главком» із посиланням на techeblog.com.

Чжилей за освітою інженер. Ідея про будівництво котячого метро спала йому на думку, коли глядачі побачили його проєкт будиночка для вихованців і попросили зробити щось масштабніше. Отож, метро стало продовженням «котячого світу». На реалізацію проєкту знадобилося чотири місяці.

Кожна частина міні-метро точно передає обстановку справжньої підземки. Двері платформи відчиняються синхронно з потягом, всередині встановлений ескалатор, покажчики й навіть урни для сміття.

Зазначається, що Сін Чжилей створює «житло» не лише для своїх котів. Він змайстрував не менше ніж 100 утеплених будиночків для бездомних кішок.

