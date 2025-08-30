Головна Країна Суспільство
«Параноя та недовіра». Експерт-міжнародник розповів про страх росіян перед Китаєм

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Росіяни фактично не дають ніяких суттєвих стратегічних пропозицій, в яких зацікавлений Китай
фото з відкритих джерел

Китаєзнавець Дмитро Єфремов: «Відносини між Росією та Китаєм обертаються практично повністю довкола торгівлі, але при цьому не створюються жодні інтеграційні проєкти»

У росіян присутній основоположний страх перед Китаєм. Головною ознакою такого ставлення є те, що китайців не пускають всередину Росії. Відносини між країнами обертаються практично повністю довкола торгівлі, але при цьому не створюються жодні інтеграційні проєкти. Якщо вони й існують, то носять більше декларативний характер. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету «Києво-Могилянська академія», експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов.

«Путін – «ефесбешник», а для них властива параноя, недовіра, тотальна підозра до всіх. І до Китаю не в останню чергу. Були випадки, коли вчених карали за співпрацю з китайцями, або ж були «витоки» звітів ФСБ про китайську загрозу. Верифікувати достовірність такого звіту важко, немає якихось ексклюзивних фактів. Але підозри на адресу Китаю домінують в правлячій російській верхівці», – пояснює Дмитро Єфремов.

За словами науковця, коли китайці приходять у будь-яку країну, вони, перш за все, цікавляться стратегічними активами. Це – інфраструктура: порти, залізниця, енергогенерація… Другий пункт – доступ до ресурсів. У Росії їх нікуди не пускають. Немає допуску до державних закупівель. Більше того: росіяни окрім декларацій жодними діями не підтримують китайську ініціативу «Один пояс – один шлях».

«Китай дуже цікавиться Арктикою, арктичним сполученням і проголосив себе напіварктичною державою. І вони хотіли б, спираючись на російські порти та інфраструктуру, отримати доступ до акваторії Північно-Льодовитого океану. Це може бути предметом постійного торгу з Росією. Умовно кажучи, в обмін на дозвіл на розширення газогону «Сила Сибіру-2» китайці вимагають доступ до Арктики. А росіяни фактично не дають ніяких суттєвих стратегічних пропозицій, в яких зацікавлений Китай», – пояснив китаєзнавець.

Раніше експерт-міжнародник спрогнозував, чого очікувати від візиту Путіна до Китаю. Він вважає, що візит Путіна буде радше «ритуальним» – у відповідь на приїзд Сі Цзіньпіна до Москви на парад 9 травня.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін збере понад 20 світових лідерів на регіональному форумі з питань безпеки наступного тижня. Китайський лідер хоче показати солідарність країн Південної півкулі, а також те, що всі зусилля США, спрямовані на протидію Китаю, Ірану, Росії та Індії, не дали бажаного ефекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Крім російського диктатора Володимира Путіна, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться у місті Тяньцзінь з 31 серпня по 1 вересня, будуть лідери країн Центральної Азії, Близького Сходу, Південної Азії та Південно-Східної Азії.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін здійснить чотириденний візит до Китаю, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди.

