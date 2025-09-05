Названо найпопулярнішу модель автівок на найбільшому ринку світу

Китайський ринок зріс на 9% до липня 2025 року

Китайський автомобільний ринок, який є найбільшим у світі, отримав нового лідера продажів. За підсумками першого півріччя 2024 року, бестселером став електромобіль BYD Dolphin. Ця модель обійшла всіх конкурентів, що свідчить про зростаючий успіх китайських брендів на власному ринку. Про це пише «Главком» із посиланням на Focus2Move.

«Китайський ринок зріс на 9% до липня 2025 року. Було продано 12,99 млн одиниць, з яких близько 44% становили електромобілі. Найбільш продаваною моделлю став BYD Song , який піднявся на 1 позицію та посів 1-ше місце (+2,3%)», – йдеться у публікації.

Загальний обсяг продажів BYD Dolphin дозволив йому не лише очолити сегмент електромобілів, але й випередити такі популярні моделі, як Tesla Model Y та Volkswagen Lavida, які також увійшли до п’ятірки лідерів.

Geely Xingyuan, який піднявся на 697 позицій, посів друге місце, за ним йде Tesla Model Y на третьому (-17,1%). Wuling Hongguang Mini EV, який піднявся на 15 позицій, посів четверте місце (+100,3%), зазначило видання.

Nissan Sylphy, який опустився на 4 позиції, посів 9-те місце (-11,1%), тоді як Volkswagen Lavida, який опустився на 4 позиції, замкнув першу десятку (-1,1%).

Феномен китайського автопрому

Успіх BYD Dolphin підкреслює домінування компанії BYD на ринку електрокарів. Бренд активно витісняє традиційних західних виробників, пропонуючи технологічні та доступні автомобілі. Крім Dolphin, до топ-10 також увійшли інші моделі BYD, такі як Yuan Plus та Song Plus, що демонструє силу всього портфеля компанії.

Зростання продажів китайських виробників, особливо в сегменті електромобілів, є головною тенденцією останніх років. Воно відбувається на тлі зниження популярності деяких відомих світових брендів, які раніше домінували на китайському ринку. Аналітики прогнозують, що ця тенденція збережеться і в майбутньому, зміцнюючи позиції місцевих виробників як на внутрішньому, так і на світовому ринках.

