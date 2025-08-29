У Росії кажуть, що Китай та Індія, ключові торгові партнери, діють лише у власних інтересах

За період із січня по липень 2025 року товарообіг скоротився на 8,1%

Росія прагне відновити динаміку торгівлі з Китаєм, яка останнім часом падає. За даними Reuters, Володимир Путін готується до саміту Шанхайської організації співробітництва, де зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном, щоб обговорити цю тенденцію, передає «Главком».

Після повномасштабного вторгнення в Україну, коли західні ринки закрилися для Росії, Китай став її ключовим торговельним партнером. Двостороння торгівля сягнула рекордних $245 млрд у 2024 році завдяки китайському імпорту російської нафти та експорту товарів до РФ.

Однак, за період із січня по липень 2025 року, товарообіг скоротився на 8,1%. Це падіння спричинене, зокрема, зменшенням російського імпорту автомобілів та скороченням експорту нафти до Китаю, що викликає серйозне занепокоєння у Москві.

Китай залишається найбільшим торговельним партнером Росії, і Москва повністю усвідомлює свою залежність від Пекіна, особливо в економічній та військовій сферах. Російський співрозмовник Reuters підкреслює, що без китайських технологій російська армія не змогла б виробляти ракети та дрони.

Інше джерело, близьке до російського уряду, зазначило, що Китай та Індія, ключові торгові партнери, діють лише у власних інтересах. За його словами, «Китай не поводиться як союзник», а іноді навіть «відверто грабує».

Дані китайської митниці показують значний спад у певних секторах:

Експорт палива з Росії скоротився майже на 20%;

Імпорт смартфонів і комп'ютерів – на 27,5%;

Імпорт автомобілів (включно з вантажівками) – на 46%, до $5,8 млрд.

Незважаючи на надії Росії, проєкти, такі як газопровід «Сила Сибіру-2», досі перебувають на стадії обговорення, а попит на китайські верстати, за словами джерел, значно впаде, оскільки російські оборонні підприємства вже переоснастилися.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін збере понад 20 світових лідерів на регіональному форумі з питань безпеки наступного тижня. Китайський лідер хоче показати солідарність країн Південної півкулі, а також те, що всі зусилля США, спрямовані на протидію Китаю, Ірану, Росії та Індії, не дали бажаного ефекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Крім російського диктатора Володимира Путіна, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який відбудеться у місті Тяньцзінь з 31 серпня по 1 вересня, будуть лідери країн Центральної Азії, Близького Сходу, Південної Азії та Південно-Східної Азії.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін здійснить чотириденний візит до Китаю, де візьме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди.