Все, что нужно знать о Великом посте в 2018 году

Великий пост – одно из главных событий для православных христиан, в том числе и в Украине. Поэтому «Скотч» решил рассказать о том: когда начинается и заканчивается пост в календаре 2018 года; как нужно питаться во время поста; даты всех постов года. Сроки поста в 2018-м Самый главный христианский пост традиционно



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Как правильно питаться во время поста

Все, что нужно знать о Великом посте в 2018 году

Великий пост – одно из главных событий для православных христиан, в том числе и в Украине. Поэтому «Скотч» решил рассказать о том:

когда начинается и заканчивается пост в календаре 2018 года;

как нужно питаться во время поста;

даты всех постов года.

Сроки поста в 2018-м

Самый главный христианский пост традиционно начинается сразу после Масленицы и за семь недель до Пасхи, то есть напрямую зависит от даты праздника, которая из года в год отличается. В 2018 году Великий пост начинается 19 февраля и заканчивается 7 апреля. Всего пост длится 48 дней.

Пост принято делить на «четыредесятницу» – сорок дней и Страстную седмицу – последнюю неделю перед Пасхой.

Как нужно питаться во время поста

Что можно есть во время Великого поста

Наиболее строго во время Великого поста соблюдают первую и последнюю недели. В это время христиане исключают из рациона мясную, молочную, рыбную пищу и яйца. Тем не менее, диету лучше всегда согласовать со священником, сообразно своему состоянию здоровья.

в первую и последнюю недели — особо строгий пост: не разрешаются «скоромные» продукты (продукты, в состав которых входит пища от птиц и млекопитающих, мясо и субпродукты);

в понедельники, среды и пятницы — холодная пища без масла один раз в день (в вечернее время);

во вторники и четверги — горячая пища без масла один раз в день (в вечернее время);

по субботам и воскресеньям разрешается употреблять растительное масло и виноградное вино (кроме последней субботы поста) два раза в день, в дневное и вечернее время;

в последнюю пятницу поста ничего есть не положено;

в последнюю субботу многие верующие отказываются также от пищи до наступления Пасхи, Уставом же допускается вечером этого дня однократный прием сырой пищи с вином;

рыба разрешается только в праздники Благовещения (если не совпал со Страстной седмицей) и в Вербное воскресенье (Ваий); в Лазареву субботу рыба не разрешается, но можно употреблять в пищу икру.

Календарь постов на 2018 год