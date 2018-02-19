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    Великий пост – 2018: когда христиане Украины начинают поститься и каких ограничений придерживаются

    Все, что нужно знать о Великом посте в 2018 году
    Великий пост – одно из главных событий для православных христиан, в том числе и в Украине. Поэтому «Скотч» решил рассказать о том: когда начинается и заканчивается пост в календаре 2018 года; как нужно питаться во время поста; даты всех постов года. Сроки поста в 2018-м Самый главный христианский пост традиционно
    • Сьогодні, 08:16
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    Как правильно питаться во время поста
    Как правильно питаться во время поста

    Все, что нужно знать о Великом посте в 2018 году

    Великий пост – одно из главных событий для православных христиан, в том числе и в Украине. Поэтому «Скотч» решил рассказать о том:

    • когда начинается и заканчивается пост в календаре 2018 года;
    • как нужно питаться во время поста;
    • даты всех постов года.

    Сроки поста в 2018-м

    Самый главный христианский пост традиционно начинается сразу после Масленицы и за семь недель до Пасхи, то есть напрямую зависит от даты праздника, которая из года в год отличается. В 2018 году Великий пост начинается 19 февраля и заканчивается 7 апреля. Всего пост длится 48 дней.

    Пост принято делить на «четыредесятницу» – сорок дней и Страстную седмицу – последнюю неделю перед Пасхой.

    Как нужно питаться во время поста

    Что можно есть во время Великого поста
    Что можно есть во время Великого поста

    Наиболее строго во время Великого поста соблюдают первую и последнюю недели. В это время христиане исключают из рациона мясную, молочную, рыбную пищу и яйца. Тем не менее, диету лучше всегда согласовать со священником, сообразно своему состоянию здоровья.

    • в первую и последнюю недели — особо строгий пост: не разрешаются «скоромные» продукты (продукты, в состав которых входит пища от птиц и млекопитающих, мясо и субпродукты);
    • в понедельники, среды и пятницы — холодная пища без масла один раз в день (в вечернее время);
    • во вторники и четверги — горячая пища без масла один раз в день (в вечернее время);
    • по субботам и воскресеньям разрешается употреблять растительное масло и виноградное вино (кроме последней субботы поста) два раза в день, в дневное и вечернее время;
    • в последнюю пятницу поста ничего есть не положено;
    • в последнюю субботу многие верующие отказываются также от пищи до наступления Пасхи, Уставом же допускается вечером этого дня однократный прием сырой пищи с вином;
    • рыба разрешается только в праздники Благовещения (если не совпал со Страстной седмицей) и в Вербное воскресенье (Ваий); в Лазареву субботу рыба не разрешается, но можно употреблять в пищу икру.

    Календарь постов на 2018 год

    Пост Начало Конец
    Великий пост 19.02.2018 07.04.2018
    Петров пост 04.06.2018 11.07.2018
    Успенский пост 14.08.2018 27.08.2018
    Рождественский пост 28.11.2018 06.01.2019
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