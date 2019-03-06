Зафиксирован второй в истории случай «выздоровления» от ВИЧ



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В сентябре 2017 мужчина добровольно отказался принимать противовирусные средства после операции, чтобы проследить, вернется ли вирус

Англичанин стал вторым человеком, который, по заявлениям ученых, вылечился от ВИЧ благодаря трансплантации стволовых клеток

Сейчас ученые осторожно описывают этот случай как долговременную ремиссию. На практике это выглядит так: пациент не продлевает противовирусную терапию с сентября 2017 года, а тесты специалистов до сих пор не нашли следов ВИЧ-инфекции в его организме. Однако о полном успехе говорить еще рано.

Ранее подобный случай зафиксировали в 2007 году, когда излеченным объявили «берлинского пациента» Тимоти Брауна. Оба пациента страдали одновременно на ВИЧ и лейкемию. Для пересадки костного мозга они получили ткани от доноров, носителей мутации CCR5, которая делает организм устойчивым к ВИЧ. Такая операция дорогая, опасная и имеет множество побочных эффектов, поэтому сейчас широкое ее использование не оправдано, ведь есть мощные противовирусные препараты, которые способны десятилетиями подавлять развитие ВИЧ.

«Лондонский пациент» прошел пересадку костного мозга в мае 2016 и с тех пор получал сильные иммуносупрессоры. В сентябре 2017 он добровольно отказался принимать противовирусные средства, чтобы проследить, вернется ли вирус. Однако ВИЧ в его крови до сих пор не находят.

«Мы достигли ремиссии у второго пациента с применением подобного метода, и таким образом доказали, что «берлинский пациент» не был аномалией, и эти методы лечения самом деле уничтожили ВИЧ у двух человек», - уверяет главный автор исследования и профессор отделения иммунологии в университетском колледже Лондона Равиндра Гупта.

Сообщают, что «лондонский пациент» - один из 38 больных, прошедших трансплантацию мутировавшего костного мозга. Сейчас за ними продолжают тщательно следить медики. По их словам, еще один пациент - назван «дюсельдорфським» также демонстрирует положительную динамику и остается свободным от вируса уже несколько месяцев.

Джерело: platfor.ma