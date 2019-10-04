Женщины, которые не разделяют феминистских взглядов, чаще имитируют оргазм – канадские психологи



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Таковы выводы исследования канадских и австралийских психологов «Как представления о гендере влияют на имитацию оргазма у гетеросексуальных женщин»

Канадские и австралийские психологи Эмили А. Харрис, Мэтью Дж. Хорнси, Ханна Ф. Ларсен и Фиона Кейт Барлоу провели исследование «Как представления о гендере влияют на имитацию оргазма у гетеросексуальных женщин», результаты которого были опубликованы в австралийском журнале Archives of Sexual Behavior (официальном издании Международной академии исследований секса).

В исследовании приняли участие 462 гетеросексуальные женщины из Великобритании, которые состояли в отношениях как минимум четыре месяца к моменту опроса. Им предложили заполнить анкету, в которой были как общие вопросы об убеждениях, политике, религии, взглядах на жизнь и гендер, так и личные, касающиеся секса и отношений в паре. Так, например, участницам опроса предлагалось ответить на вопросы о том, легко ли им достичь оргазма, довольны ли они своим партнером в сексе, считают ли, что в паре нужно хранить верность, как должны распределяться зоны ответственности между мужчиной и женщиной и так далее.

77% опрошенных хотя бы раз в жизни симулировали оргазм, причем чаще это делали те, кто подозревал партнера в неверности. Те же женщины, кто оценил своих партнеров как хороших любовников, делали это реже.

Также ученые пришли к любопытному выводу: женщины, которые разделяют патриархальные взгляды на отношения и придерживаются сексистских стереотипов, имитируют оргазм намного чаще, чем феминистки: патриархальные женщины смотрят на свой оргазм как на способ порадовать партнера, тогда как феминистки ценят свое право на удовольствие от секса.

«Женщин, придерживающихся антифеминистских взглядов, ничто не удерживает от имитации оргазма, тогда как женщины, которые разделяют феминистское мировоззрение, могут позволить себе ничего не изображать, потому что это противоречит их вере в право женщины на удовольствие и в право говорить о сексе откровенно», - комментирует Эмили А. Харрис.

Также одной из популярных причин для имитации оргазма был назван плохой секс, который женщины хотят закончить побыстрее.

Харрис отметила, что сейчас науке известно очень мало об имитации оргазма за пределами долгосрочных отношений. Кроме того, пока неизвестно, как притворство в сексе влияет на отношения и чувствует ли его партнер.