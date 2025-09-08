Китай зобов'язав Reuters видалити відео розмови Путіна, Кіма та Сі про довголіття

Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття під час військового параду в Китаї

Агентство Reuters повідомило, що відкликало відео із розмовою російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна після того, як китайське державне телебачення CCTV відкликало юридичний дозвіл на його використання. Про це йдеться в заяві, передає «Главком».

Йшлося про чотирихвилинний ролик, що містив кадри з відкритим мікрофоном під час військового параду в Пекіні, де обговорювалась можливість життя людей до 150 років. Матеріал був ліцензований CCTV і поширений Reuters серед понад тисячі клієнтів по всьому світу.

Після вимоги китайської сторони Reuters видалило відео зі свого сайту та закликало партнерів «знищити» копії. CCTV у листі заявило, що агентство перевищило умови ліцензії та спотворило матеріал під час редагування.

Водночас Reuters наголосило, що переглянуло опубліковані кадри та не вбачає порушень своєї політики щодо точності й неупередженості журналістики.

Нагадаємо, під час військового параду в Китаї журналісти зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї. Вони обговорювали тривалість життя.

Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина».

Водночас Путін заявив, що завдяки розвитку біотехнологій «людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше і навіть досягти безсмертя».