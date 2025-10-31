Україна готує нацстратегію довголіття: AM SUMMIT 2025 представив «код продуктивності»

У Києві відбувся AM SUMMIT 2025 – профільний форум з age management, де медики, науковці, урядовці та бізнес шукали спільні рішення для відновлення здоров’я й продуктивності українців у післявоєнний період. Організатором став сервіс персональної превенції AM ONE та його засновник, канд. мед. наук Євген Шагов. Підсумком роботи стане «Код продуктивності. White Paper 2025» – практичний документ із конкретними кроками, KPI та дедлайнами для державних інституцій і корпоративного сектору.

Форум зібрав понад 40 спікерів і близько 700 учасників у форматі дев’яти панельних дискусій. На порядку денному – інтеграція превентивної медицини в систему охорони здоров’я та освіту, реабілітація військових, розвиток MedTech/BioTech, а також стандарти «здорових робочих місць». Експерти наголошували: зволікання з профілактикою збільшує витрати на лікування, тоді як програми раннього виявлення хвороб дають швидкий і вимірюваний ефект для продуктивності економіки та якості життя громадян.

Радниця Першого віцепрем’єр-міністра України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств Валерія Іонан наголосила:

«Технології – це наша національна ідея. Сьогодні ми формуємо нову реальність – країну, де технології та інновації стають головною рушійною силою розвитку. Стратегія цифрового розвитку інновацій WINWIN 2030 – це дорожня карта, як зробити Україну магнітом для талантів, стартапів і інвестицій з усього світу. Вона включає розвиток 14 пріоритетних напрямків, серед яких ШІ, оборонні технології, MedTech, BioTech, EdTech та інші. Це про створення нової інфраструктури для інновацій – технологічних парків, венчурних інструментів, податкових стимулів, освітніх програм і глобальних партнерств. Інновації потрібно розвивати тут і зараз».

Євген Шагов підкреслив, що країні потрібно діяти на випередження, щоби не повторити типові післявоєнні сценарії. «Досвід Хорватії, Югославії та інших держав свідчить: після завершення війни стан здоров’я населення погіршується – зростає кількість ментальних розладів, серцево-судинних хвороб, раку. З іншого боку, показовий приклад Японії, яка після Другої світової зробила ставку на відновлення здоров’я й уже за перше десятиліття підвищила тривалість життя громадян на 13,7 років», – зазначив він. Шагов окреслив і стратегічну мету: «Маємо створити власну культуру довголіття – союз науки, держави та бізнесу. Ми об’єднуємо зусилля, щоб країна керувала не лише економікою, а й власним життям».

Серед інституційних пропозицій – заснування національного центру координації політики довголіття, який синхронізуватиме міністерства, університети, регіони та бізнес; запуск курсів з превентивної медицини для лікарів; пільги для технологічних парків і венчурних інструментів; розгортання цифрових платформ здоров’я. Для компаній White Paper пропонує вимірювані KPI збереження ресурсу працівників, регулярні чек-апи, партнерство зі страховими та стандарти безпечного робочого середовища. Такі підходи мають стати новою нормою управління й фактором економічної стійкості.

На AM SUMMIT запустили нову традицію: щороку після саміту створюється робочий документ, що перетворює ідеї на план дій. У 2025 році він має назву «Код продуктивності» – це дорожня карта на рік у межах великої програми Age Management 365×30 – марафону з 10 тисяч днів, які крок за кроком ведуть Україну до п’ятірки націй-довгожителів.

«Японія зробила це за 80 років, наша мета – за 30… Перший крок зроблено сьогодні. Попереду ще 9999», – підсумував Євген Шагов.

