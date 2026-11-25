Останній тиждень листопада принесе українським глядачам сім кінопрем'єр. У комедії «Знайомство з Факерами 3» герой актора Бена Стіллера стане суворим батьком, який намагатиметься зірвати весілля сина. Водночас оскароносний актор Бред Пітт повернеться до ролі каскадера Кліффа Бута у продовженні фільму режисера Квентіна Тарантіно, яке зняв Девід Фінчер. А ось головний герой української комедії «Скажене Різдво» збреше дітям про смертельну хворобу, щоб зібрати всю родину за святковим столом.

Також на великі екрани виходять трилер «Під захистом держави», горори «Кривавий теніс», «Безликі: Проклята земля» та діснеївський мультфільм «Чарокрай: Королівство магії».

«Главком» розповідає про головні кінопрем'єри, що стартують у прокаті 26 листопада 2026 року.

Скажене Різдво

Країна: Україна

Україна Режисер: Валентин Шпаков

Валентин Шпаков Актори: Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Олександр Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Катерина Кузнєцова

«Скажене Різдво» – сімейна комедія режисера Валентина Шпакова, відомого за стрічками «Потяг до Різдва» та «Хатник». Фільм став четвертою повнометражною частиною популярної франшизи «Скажене весілля», яка розпочалася 2018 року. До своїх ролей повернулися Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Олександр Кобзар та Інна Приходько. Також у стрічці знялися Арам Арзуманян, Катерина Кузнєцова, Катаріна Файн і В'ячеслав Хостікоєв. Цього разу родина Середюків збереться не на чергове весілля, а на Різдво, яке через одну велику брехню перетвориться на справжній сімейний скандал.

У центрі сюжету – Василь Середюк (актор Назар Задніпровський), який завжди намагався контролювати життя своїх дітей та втручався в їхні особисті справи. Тепер чоловік мріє про ідеальне Різдво у великому родинному колі. Однак діти вже давно виросли, мають власні сім'ї, а зібрати всіх за одним столом виявляється значно складніше, ніж він сподівався. Тоді Середюк вигадує хитромудрий план. Щоб змусити дітей відкласти всі справи та приїхати додому, чоловік повідомляє їм страшну новину – нібито він тяжко хворий і це може бути його останнє Різдво. Маніпуляція спрацьовує: налякані родичі поспішають до батьківського дому, навіть не підозрюючи, що жодної смертельної хвороби насправді немає. На святкування приїжджають усі троє дітей зі своїми сім'ями, з онуками та сватами. Серед гостей опиняються й батьки колоритного Франсуа, які прибувають із Франції.

Спочатку Василь задоволений результатом. Йому вдалося здійснити задумане, а родина нарешті зібралася разом. Проте невдовзі чоловік усвідомлює, що підтримувати вигадану історію значно складніше, ніж просто повідомити про неіснуючу хворобу. Одна брехня породжує наступну, пояснення стають дедалі абсурднішими, а поведінка самого Середюка викликає все більше підозр. Зрештою чоловік настільки заплутується у власних вигадках, що руйнує сімейне свято та залишається на Різдво абсолютно один. Тепер йому доведеться шукати спосіб повернути довіру близьких і врятувати стосунки, які він сам поставив під загрозу.

«Скажене Різдво» продовжує одну з найуспішніших комедійних франшиз незалежної України. Перший фільм «Скажене весілля» вийшов у 2018 році та розповідав про Василя Середюка, який намагався зірвати весілля доньки Катерини з французом африканського походження Франсуа. Комерційний успіх першої стрічки призвів до появи двох продовжень у 2019 та 2021 роках. Загалом три частини «Скаженого весілля» зібрали в українському прокаті понад 125 млн грн, а перші два фільми увійшли до десятки найкасовіших українських стрічок. Згодом кіновсесвіт розширили серіалом «Скажені сусіди», який отримав три сезони та загалом 72 епізоди. Франшиза також зацікавила іноземних кінематографістів – формат першого «Скаженого весілля» адаптували в країнах Балтії.

Особливістю четвертої частини стало повернення майже всієї знайомої акторської команди. Зокрема, Джиммі Воха-Воха знову зіграв Франсуа, який у першому фільмі став причиною справжньої паніки для майбутнього тестя. Однак тепер до сімейних пригод долучаються і його батьки, яких зіграли Бернард Бомба та Каріна Барба. Окрім основних акторів, глядачі побачать кілька зіркових появ. В епізодичних ролях знялися музиканти Олег Скрипка, Олексій Завгородній (Pozitiff), Lida Lee, комедійний дует Бампер і Сус, а також бізнесмен Гарик Корогодський.

Над створенням картини працювали компанії Film.uua Group та «Прототип Продакшн». Продюсерами виступили Юрій Горбунов, який стояв біля витоків «Скаженого весілля», та Ірина Костюк, відома роботою над анімаційним хітом «Мавка. Лісова пісня» і фільмом жахів «Конотопська відьма». Сценарій написали Ярослав Стень, Богдан Гациляк та Олексій Приходько. Останній працював над усіма трьома частинами «Скаженого весілля», тому безпосередньо долучався до розвитку персонажів від початку франшизи. Стень і Гациляк раніше створювали історії для серіалів «Скажені сусіди» й «Прикордонники», а також кінофраншизи «Потягів». Режисер Валентин Шпаков уже має досвід роботи з українськими святковими комедіями, зокрема над фільмом «Потяг до Різдва». Оператором-постановником став Олександр Рощин, художником-постановником – Володимир Романов, а костюми створювала Катерина Витвицька.

Знайомство з Факерами 3

Країна: США

США Режисер: Джон Гамбург

Джон Гамбург Актори: Роберт Де Ніро, Бен Стіллер, Аріана Гранде, Скайлер Джізондо, Овен Вілсон, Блайт Даннер, Тері Поло, Бінні Фелдштейн, Едуардо Франко

«Знайомство з Факерами 3» – сімейна комедія режисера Джона Гамбурга, відомого за фільмами «А ось і Поллі» та «Чому він?». Стрічка стала четвертою частиною популярної франшизи, яка розпочалася 2000 року з комедії «Знайомство з батьками». До своїх знаменитих ролей повернулися Роберт Де Ніро, Бен Стіллер, Овен Вілсон, Блайт Даннер і Тері Поло. Події розгортаються через багато років після попередньої частини. Грег Факер (персонажа зіграв актор Бен Стіллер) і його дружина Пем (у виконанні акторки Тері Поло) виховали двох дітей, які вже стали дорослими. Їхній син Генрі (в нього перевтілився актор Скайлер Джізондо) закохується в привабливу та впевнену в собі Олівію Джонс (роль співачки Аріани Гранде), яка раніше працювала перемовницею з терористами та викрадачами заручників у ФБР. Дівчина має всі якості ідеальної майбутньої дружини: вона розумна, незалежна, рішуча та вміє знаходити вихід із найскладніших ситуацій. Однак саме ці риси викликають занепокоєння у Грега. Чоловік переконаний, що Олівія надто сильно впливає на його сина, а її справжні наміри можуть бути зовсім не такими щирими, як здається.

Ситуація загострюється, коли Генрі повідомляє, що збирається одружитися з Олівією. Грег вирішує будь-що перевірити майбутню невістку та з'ясувати, чи справді вона підходить його синові. Найбільша іронія полягає в тому, що колись сам Грег опинився в аналогічному становищі. Його майбутній тесть Джек Бернз (у виконанні титулованого актора Роберта Де Ніро), колишній агент ЦРУ, влаштовував йому принизливі перевірки, постійно підозрював у брехні та намагався переконати доньку відмовитися від такого нареченого. Тепер ролі змінилися. Грег поступово перетворюється на копію власного тестя, тоді як 80-річний Джек несподівано стає головним прихильником Олівії. Колишній розвідник майже одразу приймає дівчину до свого знаменитого «Кола довіри», чим лише посилює роздратування зятя.

Франшиза повернулася на великі екрани після 16-річної перерви. Перша комедія «Знайомство з батьками» вийшла 2000 року та зібрала у світовому прокаті понад $330 млн за бюджету в $55 млн. Продовження «Знайомство з Факерами» (2004) заробило майже $517 млн. А третій фільм «Маленькі Факери» (2010), відомий українським глядачам як «Знайомство з Факерами 2», – близько $311 млн. Найуспішнішою залишається друга стрічка, у якій до акторської команди долучилися Дастін Гоффман і Барбра Стрейзанд у ролях батьків Грега. Режисером нової частини став Джон Гамбург, який раніше працював над сценаріями всіх трьох фільмів франшизи. Він також самостійно написав сценарій четвертої стрічки на основі історії, розробленої спільно з Іланою Ґлейзер та Остеном Ерлом.

Однією з головних несподіванок нової частини стало запрошення співачки Аріани Гранде. Після успіху «Wicked: Чародійка», за який артистка отримала номінацію на «Оскар», вона вирішила спробувати себе в класичній голлівудській комедії. Цікаво, що вже першого знімального дня Гранде довелося брати участь у фізично складній комедійній сцені з Беном Стіллером, пов'язаній із прийомом Геймліха – способом допомоги людині, яка вдавилася. В ефірі шоу Джиммі Феллона акторка розповідала, що ця робота допомогла їй швидко подолати хвилювання перед знаменитими колегами. Зйомки проходили у Нью-Йорку з серпня до жовтня 2025 року. Офіційний виробничий бюджет «Знайомства з Факерами 3» продюсери поки не розкривали.

Нові злощасні пригоди Кліффа Бута

Країна: США

США Режисер: Девід Фінчер

Девід Фінчер Актори: Бред Пітт, Скотт Каан, Елізабет Дебікі, Ях'я Абдул-Матін II, Карла Гуджіно, Голт МакКеллані, Корі Фогельманіс, Карен Карагулян

«Нові злощасні пригоди Кліффа Бута» – кримінальна комедійна драма режисера Девіда Фінчера, відомого за фільмами «Бійцівський клуб», «Сім», «Зодіак» та «Загублена». Стрічка стала продовженням оскароносної картини Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді» (2019), а сценарій нової історії написав сам Тарантіно. До головної ролі повернувся Бред Пітт, який отримав за образ каскадера Кліффа Бута премію «Оскар».

Події розгортаються у Лос-Анджелесі 1977 року, через вісім років після подій попереднього фільму. Колишній каскадер Кліфф Бут, який раніше працював дублером голлівудського актора Ріка Далтона, тепер веде зовсім інше життя. Епоха класичного Голлівуду поступово відходить у минуле, а разом із нею змінюються правила кінобізнесу. Кліфф уже не має постійної роботи в кіно. Щоб заробити на життя, він підробляє барменом та кіномеханіком, а також виконує делікатні доручення для заможних і впливових людей Голлівуду. Завдяки бойовому досвіду, фізичній підготовці та здатності розв'язувати проблеми не зовсім законними методами чоловік стає своєрідним фіксером – людиною, до якої звертаються, коли ситуацію необхідно владнати без зайвого розголосу.

Одного дня Кліфф отримує несподіваний дзвінок від талановитої агентки Карен Кросбі (її зіграла акторка Елізабет Дебікі), яка представляє інтереси популярного телевізійного актора Чарлі Пітерса (цього персонажа зіграв актор Скотт Каан). Зірка відома не лише своїми ролями, а й небажанням користуватися послугами каскадерів, адже воліє самостійно виконувати небезпечні трюки. Незабаром з'ясовується, що Пітерс потрапив у серйозну халепу, вирішити яку звичайними методами вже неможливо. Кліфф погоджується допомогти акторові, однак поступово опиняється втягнутим у небезпечний світ шантажу, кримінальних оборудок і прихованих конфліктів між голлівудськими знаменитостями.

Цікаво, що «Нові злощасні пригоди Кліффа Бута» стали одним із найнезвичайніших голлівудських продовжень останніх років. Адже вперше режисером фільму за новим оригінальним сценарієм Квентіна Тарантіно став інший постановник – Девід Фінчер. Спочатку Тарантіно розглядав можливість самостійно зняти історію, однак зрештою передав режисерське крісло колезі. Попередня стрічка «Одного разу в Голлівуді» вийшла 2019 року та зібрала у світовому прокаті понад $377 млн за виробничого бюджету близько 90 млн. Фільм отримав десять номінацій на «Оскар» і здобув дві нагороди. Водночас до нового фільму не повернувся титулований актор Леонардо Ді Капріо, який у попередній частині зіграв Ріка Далтона. Тепер головною постаттю історії став саме Кліфф Бут, а його пригоди отримали значно виразніший кримінальний характер.

Для Девіда Фінчера проєкт також став поверненням до співпраці з Бредом Піттом. Раніше режисер знімав актора в культових картинах «Сім» (1995), «Бійцівський клуб» (1999) та «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» (2008). Зйомки нового фільму проходили переважно в Лос-Анджелесі, де кінематографісти відтворювали атмосферу Голлівуду кінця 1970-х років. Окрема інтрига виникла навколо вартості виробництва. У 2025 році Квентін Тарантіно заявляв, що бюджет майбутньої стрічки може сягнути $200 млн. Однак напередодні прем'єри Девід Фінчер спростував цю інформацію. За словами режисера, фактичний виробничий бюджет становив приблизно $120 млн. Фінчер пояснив, що зростання витрат порівняно з попередньою частиною пов'язане насамперед із подорожчанням кіновиробництва в Лос-Анджелесі.

Особливістю релізу стала й незвичайна стратегія Netflix. Попри те, що стрічку створили для стримінгової платформи, спочатку її ексклюзивно покажуть у кінотеатрах Imax по всьому світу. На платформі Netflix фільм стане доступним 23 грудня, майже через місяць після початку кінотеатрального прокату.

Кривавий теніс

Країна: Німеччина

Німеччина Режисер: Нікіас Кріссос

Нікіас Кріссос Актори: Сандра Гульдберг Кампп, Еліна Левенсон, Трейсі Готоас, Гелен Ценгель, Люсі Чжан, Лілі Таєб, Вінсент Ромео

У центрі сюжету спортивного горору «Кривавий теніс» з елементами психологічного трилера та чорної комедії 16-річна Софі (у виконанні акторки Сандри Гульдберг Кампп. Вона – перспективна тенісистка з американського Детройта, яка мріє про професійну спортивну кар'єру. Дівчина отримує унікальну можливість навчатися в елітній тенісній академії, розташованій у віддаленій частині Південної Європи. Навчальний заклад має репутацію місця, де виховують майбутніх чемпіонів. Однак потрапити сюди надзвичайно складно, а залишитися можуть лише найталановитіші та найвитриваліші спортсмени. Софі переконана, що саме ця школа допоможе їй здійснити мрію про участь у найпрестижніших світових турнірах. Після прибуття дівчина знайомиться з іншими вихованками академії. Серед них – п'ятеро молодих тенісисток, які також претендують на можливість виступити на Вімблдоні. Від самого початку Софі відчуває напружену атмосферу суперництва, адже кожна спортсменка готова на величезні жертви заради перемоги.

Невдовзі з'ясовується, що за зовнішнім добробутом академії приховуються жорстокі правила та моторошні методи підготовки. Керівниця закладу Мері (її зіграла акторка Еліна Левенсон) вимагає від учениць абсолютної дисципліни, а тренери застосовують виснажливі фізичні й психологічні випробування. Звичайні тренування поступово перетворюються на небезпечні ритуали. Дівчат змушують долати біль, пригнічувати страх і виконувати завдання, які мають дедалі менше спільного зі спортом. У школі використовують дивні процедури, зокрема із застосуванням п'явок, а щоденна боротьба за місце серед найкращих набуває відверто садистського характеру. Софі починає розуміти, що в академії недостатньо просто добре грати в теніс. Щоб залишитися серед претенденток на перемогу, доведеться відмовитися від звичних моральних принципів. З кожним новим випробуванням межа між спортивною дисципліною та справжнім насильством стає дедалі менш помітною.

Для Нікіаса Кріссоса «Кривавий теніс» став першим повнометражним англомовним фільмом. Німецький режисер грецького походження раніше здобув популярність завдяки психологічному горору «Бункер» (2015), у якому молодий студент опиняється в ізольованому будинку дивакуватої родини. У новому фільмі Кріссос звернувся до світу професійного спорту. За словами режисера, його зацікавила жорстока історія тенісу та парадокс між елегантністю гри й надзвичайним фізичним навантаженням, яке доводиться витримувати спортсменам. Зйомки «Кривавого тенісу» проходили на іспанському острові Гран-Канарія та в німецькому Кельні. Музику написав британський композитор Джим Вільямс, відомий за французькими горорами «Сире» та «Титан», останній із яких отримав «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю.

Світова прем'єра стрічки «Кривавий теніс» відбулася 7 серпня цього року на 79-му Міжнародному кінофестивалі в Локарно, де її представили поза конкурсом. Згодом фільм показали на фестивалях фантастичного кіно в Сіджасі, Лісабоні та Остіні.

Під захистом держави

Країна: Німеччина

Німеччина Режисер: Фараз Шаріат

Фараз Шаріат Актори: Чень Емілі Янь, Юлія Єнч

Події політичного трилеру «Під захистом держави» режисера Фараза Шаріата розгортаються у східній частині Німеччини. У центрі сюжету – молода прокурорка корейського походження Сейо Кім (її зіграла акторка Чень Емілі Ян), яка щойно розпочала професійну кар'єру. Дівчина переконана, що закон повинен однаково захищати всіх громадян, незалежно від їхнього походження, національності чи політичних поглядів. Однак уже на початку роботи вона натрапляє на труднощі. У місцевій прокуратурі справи, пов'язані з діяльністю ультраправих угруповань, нерідко розглядають як звичайні побутові конфлікти. Правоохоронці не поспішають розслідувати напади на мігрантів, а керівництво установи намагається уникати резонансних процесів. Ситуація кардинально змінюється, коли Сейо сама стає жертвою расистського нападу. Дівчина ледь виживає після підпалу, однак замість належного розслідування стикається з байдужістю колег. Її керівник, старший прокурор Форч, намагається применшити серйозність злочину та фактично перешкоджає встановленню винуватців. Попри прямі заборони, Сейо вирішує самостійно розслідувати напад. Поступово їй вдається встановити одного з підозрюваних і домогтися передачі справи до суду.

«Під захистом держави» не є екранізацією однієї конкретної кримінальної справи, однак сценарій ґрунтується на реальних подіях у Німеччині. За словами Фараза Шаріата, творців надихнули злочини неонацистського угруповання NSU, расистський теракт у Ганау 2020 року, напад на синагогу в Галле 2019-го та діяльність ультраправих осередків у берлінському районі Нойкельн. Упродовж багатьох років німецькі правоохоронці зазнавали критики через недостатньо ефективне розслідування праворадикального насильства. Зокрема, угруповання NSU у 2000–2007 роках убило десятьох людей, переважно мігрантів, однак тривалий час слідчі не пов'язували ці злочини з діяльністю неонацистів.

Світова прем'єра відбулася 15 лютого цього року в секції Panorama Берлінського міжнародного кінофестивалю. Стрічка здобула одразу три нагороди: приз глядацьких симпатій Panorama за найкращий ігровий фільм, відзнаку міжнародної конфедерації артхаусних кінотеатрів CICAE та премію імені Гайнера Карова.

Безликі: Проклята земля

Країна: Камбоджа

Камбоджа Режисер: Джеремі Кіпп

Джеремі Кіпп Актори: Раян Бертрош, Голлі Джонсон, Белла Мрац, Джеймс Престон

У центрі сюжету містичного фільму жахів «Безликі: Проклята земля» американського режисера Джеремаї Кіппа – група популярних YouTube-блогерів. Вони заробляють на життя зйомками відео про привидів, прокляті будівлі та загадкові місця. Їхні ролики збирають численні перегляди, хоча самі учасники команди не завжди вірять у надприродні явища, які нібито досліджують. У пошуках нового сенсаційного матеріалу друзі вирушають до Камбоджі. Серед густих тропічних джунглів вони планують дослідити місцевість, пов'язану з давніми ритуалами та загадковими зникненнями людей. Разом із командою подорожує Гелен (її зіграла акторка Белла Мрац) – дівчина-медіум, яка стверджує, що здатна чути голоси померлих. На відміну від інших учасників експедиції, вона справді володіє надприродним даром, однак через особисті переживання не поспішає відкривати його справжню силу.

Під час дослідження джунглів блогери натрапляють на моторошну ритуальну галявину, де знаходять дивні маски, надзвичайно схожі на людські обличчя. Спочатку команда сприймає знахідку як ідеальний матеріал для нового відео, яке може принести їм мільйони переглядів. Проте невдовзі стає зрозуміло, що маски пов'язані зі стародавнім прокляттям. У джунглях починають відбуватися незрозумілі події, а учасники експедиції опиняються під впливом невідомої надприродної сили.

«Безликі: Проклята земля» стали першим англомовним повнометражним проєктом камбоджійської компанії Sastra Film International. Студія понад десять років працювала над створенням місцевих фільмів і телевізійних проєктів, а згодом вирішила вийти на міжнародний ринок. Ідея стрічки належить засновниці Sastra Film Бун Чаннімол, яка також виступила продюсеркою. Над сценарієм вона працювала разом із Джеремаєю Кіппом і Тімоті Ноламом. Основою історії стали мотиви камбоджійського фольклору та традиційних вірувань у духів, пов'язаних із певними місцями. У травні цього року компанія вперше представила свої фільми на кіноринку Каннського міжнародного кінофестивалю. Саме «Безликі» стали одним із головних проєктів, за допомогою яких студія прагнула зацікавити світових дистриб'юторів.

Для Джеремаї Кіппа робота над стрічкою стала черговим зверненням до надприродних жахів. Раніше американський режисер зняв «Ляпас» (2021) – історію самотнього хлопчика, який знаходить загадкову істоту в лісі. Стрічка отримала нагороду глядацьких симпатій на фестивалі Cinequest. Цього року постановник також представив екранізацію популярної відеогри «Помічник трунаря», присвяченої працівниці моргу, яка стикається з демонічними силами під час нічної зміни. «Безликі: Проклята земля» стали однією з останніх робіт Кіппа. Режисер помер 13 жовтня 2026 року. Фільм був завершений до смерті режисера.

Чарокрай: Королівство магії

Країна: США

США Режисери: Джейсон Генд, Фон Вірасунторн

Джейсон Генд, Фон Вірасунторн Актори озвучування: Гейлі Стейнфілд, Рашіда Джонс, Джоді Фостер, Стівен Фрай, Волтон Гоггінс, Джим Хенкс, Генрі Вінклер, Ден Стівенс

«Чарокрай: Королівство магії» – фентезійний комедійний мультфільм, який став 65-м повнометражним анімаційним фільмом Walt Disney Animation Studios. У центрі сюжету – 16-річна Біллі Доу, яка живе разом із матір'ю Еліс у звичайному американському передмісті. Дівчина має непростий характер, часто діє імпульсивно та постійно сперечається з мамою, яка намагається контролювати кожен її крок. Біллі не розуміє, чому мати встановлює стільки заборон і так боїться будь-яких несподіванок. Сама ж дівчина мріє про незалежність, пригоди та можливість нарешті жити за власними правилами. Одного дня вона починає помічати дивні явища навколо себе. Звичайні предмети несподівано рухаються, а емоції дівчини спричиняють незрозумілі магічні події. Намагаючись розібратися в тому, що відбувається, Біллі дізнається неймовірну правду: вона володіє справжніми чаклунськими здібностями, які хтось навмисно стримував від самого дитинства. Також з'ясовується, що причетною до приховування магічного дару була її власна мати. Однак перш ніж Біллі встигає отримати пояснення, її неконтрольована сила переносить дівчину до Чарокраю – величезного таємничого королівства відьом, де магія визначає майже всі правила життя. Слідом за донькою до незвичайного світу потрапляє Еліс. Їм доведиться разом долати небезпечні випробування та шукати відповіді на сімейні таємниці.

«Чарокрай» став першим оригінальним повнометражним мультфільмом Disney Animation після «Бажання» (2023). Упродовж попередніх років студія зосереджувалася переважно на продовженнях популярних франшиз, зокрема «Ваяна 2» та «Зоотрополіс 2». Робота над новою історією тривала кілька років. За словами творчого директора Disney Animation Джареда Буша, початковий задум поступово перетворився на розповідь про складні стосунки матері та доньки. Автори вирішили зробити саме їхнє порозуміння центральною темою картини. А магічний світ – простором, у якому обидві героїні зможуть по-новому побачити одна одну. Однією з особливостей мультфільму стало створення абсолютно нового чаклунського світу, натхненного класичною анімацією Disney. Зокрема, автори використали відсилання до знаменитого мультфільму «Фантазія» (1940), у якому Мікі Маус керував зачарованими мітлами.

За словами продюсерів, початковий варіант однієї зі сцен знайомства Біллі з магічним королівством тривав приблизно 12 хвилин. Згодом епізод суттєво скоротили через складність анімації та необхідність зберегти динаміку історії. Особливу увагу привернула участь Джоді Фостер, яка вперше озвучила персонажа повнометражного мультфільму Disney Animation. Акторка зізналася, що ще в дитинстві мріяла зіграти справжню діснеївську лиходійку на кшталт Круелли де Віль. Фостер пояснювала, що її Селеста – не просто зла чаклунка, а владна та внутрішньо невпевнена жінка, яка панічно боїться втратити контроль. Водночас Стівен Фрай подарував голос магічному щоденнику Еліасу Квайру, а Трейсі Уллман озвучила зачароване перо міс Квілл. Оригінальну музику створив композитор Кріс Боверс, автор саундтреку до серіалу «Бріджертони». Виробничий бюджет «Чарокраю» склав $200 млн.