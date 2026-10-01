«Це історичний вирок». Донька Фаріон відреагувала на довічне для Зінченка

Софія Особа розповіла, куди спрямує 5 млн грн, які має виплатити засуджений

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа назвала історичним вирок В’ячеславу Зінченку, якого засудили до довічного позбавлення волі за вбивство її матері. Про це повідомляє «Главком» на канал «Ми Україна».

«Це історичний вирок. Він дає чітко зрозуміти: ніхто не має права вбивати українців на своїй землі», – заявила Особа.

Донька Фаріон також прокоментувала рішення суду щодо виплати їй 5 млн грн. За її словами, ці гроші вона планує передати бригаді «Рубіж», де воював її чоловік Василь Особа.

«Зінченко сів довічно за це жорстоке і детально сплановане зло... Також я хочу зазначити, кошти, які виділено, 5 мільйонів гривень, будуть скеровані на бригаду «Рубіж», де воював мій чоловік Василь Особа. І я думаю, ми зможемо здолати ворога», – додала вона.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова ухвалив вирок обвинуваченому у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку. 20-річного обвинуваченого засуджено до довічного позбавлення волі.

Суд визнав В’ячеслава Зінченка винним за двома статтями Кримінального кодексу України. За ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю») йому призначено чотири роки позбавлення волі, а за ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство») – довічне ув'язнення.

Також суд частково задовольнив цивільний позов Софії Особи. Згідно з рішенням суду, Зінченко повинен відшкодувати доньці загиблої 5 млн грн.

Розгляд резонансної справи тривав із січня 2025 року. Зінченко перебуває під вартою з 26 липня 2024 року. Оголошення вироку тривало близько 4,5 години.

Після того, як суд оголосив про довічне позбавлення волі, Зінченко усміхнувся. Його реакцію було видно під час трансляції судового засідання.