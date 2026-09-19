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У Запоріжжі дівчина виманила військового на побачення і привела з собою кілера

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Запоріжжі дівчина виманила військового на побачення і привела з собою кілера
Віталій дивом вижив після нападу кілера
фото: скріншот із відео

23-річний військовослужбовець Віталій познайомився з дівчиною через Telegram, коли перебував у відпустці після поранення

Російські спецслужби взялися заманювати українських військовослужбовців у так звані медові пастки, аби їх убити. Для цього використовують фейкові акаунти жінок у соцмережах і застосунках для знайомств, щоб запросити бійців ЗСУ на зустріч. На побаченнях на них можуть чекати наймані нападники. В одному з таких випадків військовослужбовець дивом вижив після десятка ударів ножем. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

У Запоріжжі 23-річний військовослужбовець Віталій познайомився з дівчиною через Telegram, коли перебував у відпустці після поранення. Під час листування він розповів, що є командиром взводу.

Фрагмент переписки Віталія з дівчиною
Фрагмент переписки Віталія з дівчиною
скріншот із відео

Згодом співрозмовниця запропонувала зустрітися. Коли Віталій приїхав за вказаною адресою, на нього в темряві чекав нападник. Він підійшов до військового зі спини і вдарив ножем. Між чоловіками зав'язалася бійка. Нападник завдав Віталію від 12 до 14 ударів ножем, двічі пробив легеню, поранив шию та скроню, перерізав сідничний нерв.

Віталій зміг утекти, після чого його почули місцеві жителі та викликали «швидку». Два дні він перебував у комі, а згодом переніс близько п'яти операцій.

Як згодом з’ясувала військова контррозвідка СБУ, акаунт дівчини був рейковим, за ним стояли російські спецслужбісти.

Найманця, про 21-річного Іллю, затримали за кілька годин після нападу. За його словами, спочатку невідомий запропонував йому підпалити автомобіль. Російський куратор надіслав гроші на придбання бензину, каністри та рукавичок, а також дав інструкції щодо підпалу.

Згодом, як стверджує Ілля, йому запропонували виконати вже інше завдання – напасти з ножем на людину. Для цього куратор нібито планував використати фейкову дівчину, яка мала домовитися з потенційною жертвою про зустріч.

За версією слідства, Ілля мав стати виконавцем замаху. Під час затримання він визнав, що свідомо погодився на вбивство.

Суд першої інстанції призначив йому 15 років позбавлення волі. Ілля подав апеляцію та заявив журналістам, що шкодує про свій вчинок.

Віталій уже повернувся у стрій, хоч рано заподіяні найманцем росіян, ще даються взнаки. Він радить побратимам бути вкрай обережними під час знайомства із дівчатами.

За даними Служби безпеки України, від початку 2026 року військова контррозвідка запобігла більш ніж 50 замахам російських спецслужб на українських військовослужбовців.

У СБУ зазначають, що російська сторона використовує різні способи для таких атак. Серед них – саморобні вибухові пристрої, отруєння, а також так звані медові пастки.

Для знайомств із військовими, за даними контррозвідки, використовують фейкові жіночі профілі на різних платформах, зокрема Tinder, Badoo, Pure та «Мамба».

Психологиня Наталя Заікіна, коментуючи схему, пояснила, що тривале перебування військових далеко від родини та потреба у спілкуванні можуть робити такі пропозиції особливо привабливими.

Фахівці радять перші зустрічі проводити у людних місцях, повідомляти побратимам, де саме перебуває військовий, та підтримувати з ними зв'язок.

У СБУ також закликають військовослужбовців повідомляти про підозрілу активність щодо них на гарячу лінію Служби безпеки за номером 1516.

Нагадаємо, Житомирська обласна прокуратура готує повідомленння про підозру 17-річній жительці Бердичівського району, яка на замовлення російських спецслужб вбила українського військовослужбовця.

До слова, Служба безпеки затримала у Києві ще одного агента ФСБ, який на замовлення росіян організовував підпали авто Сил оборони в столиці України. 

Нагадаємо, троє диверсантів, які на замовлення російських спецслужб вчинили серію підпалів у столиці та готували ще ряд диверсій на залізниці, опиняться на лаві підсудних. 

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Теги: ЗСУ ФСБ вбивство

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