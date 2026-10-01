Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Захист Зінченка назвав справу сфальсифікованою та анонсував апеляцію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Захист Зінченка назвав справу сфальсифікованою та анонсував апеляцію
Адвокатка Зінченка заявила про фальсифікацію справи після вироку
скриншот з відео

Адвокатка засудженого заявила про «докази невинуватості» та не виключила звернення до Верховного Суду і ЄСПЛ

Захист В’ячеслава Зінченка, якого засудили до довічного позбавлення волі за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, оскаржуватиме вирок. Адвокатка Тетяна Мусихіна заявила, що вважає справу сфальсифікованою та наполягатиме на невинуватості свого підзахисного. Про це повідомляє «Главком» з посилання на канал «Ми Україна».

Мусихіна підтвердила, що захист подаватиме апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Львова. За її словами, у разі необхідності адвокати готові звертатися до наступних судових інстанцій, зокрема Верховного Суду та Європейського суду з прав людини.

Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

«Так, і буде касація, якщо треба буде, у Верховному, і, звісно, ЄСПЛ, якщо буде потрібно. Але я маю надію, що все ж таки вони зрозуміють в апеляції, що це справа сфальсифікована повністю, і якось будуть вже ретельно досліджувати докази невинуватості В'ячеслава Зінченка», – заявила адвокатка.

На запитання, чому саме Зінченко став обвинуваченим у справі про вбивство Фаріон, Мусихіна відповіла, що цього не знає та запропонувала адресувати відповідне питання правоохоронним органам.

Водночас адвокатка припустила, що вибір саме хлопця з Дніпра нібито міг бути пов'язаний із бажанням «розсварити частини України». Доказів на підтвердження цього припущення вона не навела.

«Я не знаю, це, напевно, у структури треба питати, чому саме він, чого його обрали, чому саме хлопець з Дніпра. Ну от, позадавайте собі це питання. Я, наприклад, це бачу так, щоб розсварити частини України. В мене тільки така думка», – сказала Мусихіна.

Адвокатка також заявила, що Зінченка підтримують люди не лише з Дніпра. За її словами, на судові засідання приходять, зокрема, жителі Львова та інших міст. «У нас дуже багато хто приходить зі Львова, підтримує Славка. І не тільки Дніпро, бо теж є така собі думка», – заявила вона.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова засудив В’ячеслава Зінченка до довічного позбавлення волі за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.

Суд визнав Зінченка винним за двома статтями Кримінального кодексу України. За ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю») йому призначено чотири роки позбавлення волі, а за ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство») – довічне ув'язнення.

Також суд частково задовольнив цивільний позов доньки загиблої Софії Особи. За рішенням суду, Зінченко має відшкодувати їй 5 млн грн.

Розгляд резонансної справи тривав із січня 2025 року. Обвинувачений перебуває під вартою з 26 липня 2024 року. Оголошення вироку тривало близько 4,5 години.

Після того, як Зінченко почув рішення про довічне позбавлення волі, він усміхнувся. Донька Ірини Фаріон Софія Особа своєю чергою назвала рішення суду «історичним» та заявила, що присуджені їй 5 млн грн планує спрямувати бригаді «Рубіж», де воював її чоловік Василь Особа.

Читайте також:

Теги: Ірина Фаріон суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвинувачений перебуває під вартою з 26 липня 2024 року
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення
Сьогодні, 15:55
Вбивство Фаріон. Суд підтвердив: особа, яка маскувалася у панамі і темних окулярах, обвинувачений Зінченко
Вбивство Фаріон. Суд підтвердив: особа, яка маскувалася у панамі і темних окулярах, обвинувачений Зінченко
Сьогодні, 10:46
Президент пояснив рішення невдоволенням висвітленням його діяльності
Одні з найбільших медіа США подали спільний позов проти Трампа
21 вересня, 18:32
Воєнним злочинцем виявився 26-річний єфрейтор – заступник командира бойової машини
Катування цивільного в Бучі: російському десантнику оголошено підозру
21 вересня, 16:05
Володимир Карплюк судився з Іриною Федорів через її публікацію на «Главкомі»
Верховний Суд відмовив ексмеру Ірпеня Карплюку у відкритті провадження щодо публікації Ірини Федорів на «Главкомі»
18 вересня, 15:30
Вона залишатиметься під вартою з альтернативою внесення застави
Справа «Карфаген»: Музу Івахненко залишили під вартою із заставою 20 млн грн
15 вересня, 14:08
Водночас під час суду обговорювали майновий стан Кропиви та його родини
Операція «Карфаген»: Кропива назвав максимальну суму застави, яку може сплатити
15 вересня, 11:31
Юрченко став третім чинним народним депутатом, який отримав реальний строк ув’язнення
Нардеп Юрченко отримав дев'ять років тюрми та конфіскацію у справі про «плюшки»
11 вересня, 17:03
Остаточне рішення щодо надання звання Героя України ухвалює президент
Нардепи пропонують посмертно присвоїти звання Героя України зятю Фаріон
3 вересня, 13:59

Суспільство

Захист Зінченка назвав справу сфальсифікованою та анонсував апеляцію
Захист Зінченка назвав справу сфальсифікованою та анонсував апеляцію
Синоптики попередили про заморозки в Україні: де чекати похолодання
Синоптики попередили про заморозки в Україні: де чекати похолодання
«Це історичний вирок». Донька Фаріон відреагувала на довічне для Зінченка
«Це історичний вирок». Донька Фаріон відреагувала на довічне для Зінченка
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон отримав довічне
Аналітики назвали регіони України з найбільшим потенціалом біогазу
Аналітики назвали регіони України з найбільшим потенціалом біогазу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua