Захист Зінченка назвав справу сфальсифікованою та анонсував апеляцію

Адвокатка засудженого заявила про «докази невинуватості» та не виключила звернення до Верховного Суду і ЄСПЛ

Захист В’ячеслава Зінченка, якого засудили до довічного позбавлення волі за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, оскаржуватиме вирок. Адвокатка Тетяна Мусихіна заявила, що вважає справу сфальсифікованою та наполягатиме на невинуватості свого підзахисного. Про це повідомляє «Главком» з посилання на канал «Ми Україна».

Мусихіна підтвердила, що захист подаватиме апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Львова. За її словами, у разі необхідності адвокати готові звертатися до наступних судових інстанцій, зокрема Верховного Суду та Європейського суду з прав людини.

«Так, і буде касація, якщо треба буде, у Верховному, і, звісно, ЄСПЛ, якщо буде потрібно. Але я маю надію, що все ж таки вони зрозуміють в апеляції, що це справа сфальсифікована повністю, і якось будуть вже ретельно досліджувати докази невинуватості В'ячеслава Зінченка», – заявила адвокатка.

На запитання, чому саме Зінченко став обвинуваченим у справі про вбивство Фаріон, Мусихіна відповіла, що цього не знає та запропонувала адресувати відповідне питання правоохоронним органам.

Водночас адвокатка припустила, що вибір саме хлопця з Дніпра нібито міг бути пов'язаний із бажанням «розсварити частини України». Доказів на підтвердження цього припущення вона не навела.

«Я не знаю, це, напевно, у структури треба питати, чому саме він, чого його обрали, чому саме хлопець з Дніпра. Ну от, позадавайте собі це питання. Я, наприклад, це бачу так, щоб розсварити частини України. В мене тільки така думка», – сказала Мусихіна.

Адвокатка також заявила, що Зінченка підтримують люди не лише з Дніпра. За її словами, на судові засідання приходять, зокрема, жителі Львова та інших міст. «У нас дуже багато хто приходить зі Львова, підтримує Славка. І не тільки Дніпро, бо теж є така собі думка», – заявила вона.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Львова засудив В’ячеслава Зінченка до довічного позбавлення волі за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон.

Суд визнав Зінченка винним за двома статтями Кримінального кодексу України. За ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю») йому призначено чотири роки позбавлення волі, а за ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство») – довічне ув'язнення.

Також суд частково задовольнив цивільний позов доньки загиблої Софії Особи. За рішенням суду, Зінченко має відшкодувати їй 5 млн грн.

Розгляд резонансної справи тривав із січня 2025 року. Обвинувачений перебуває під вартою з 26 липня 2024 року. Оголошення вироку тривало близько 4,5 години.

Після того, як Зінченко почув рішення про довічне позбавлення волі, він усміхнувся. Донька Ірини Фаріон Софія Особа своєю чергою назвала рішення суду «історичним» та заявила, що присуджені їй 5 млн грн планує спрямувати бригаді «Рубіж», де воював її чоловік Василь Особа.