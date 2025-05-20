Арестович оголосив, що перестає допомагати ЗСУ

Після відходу з Банкової колишній соратник Зеленського дедалі частіше виголошує проросійські наративи

Підсанкційний блогер пообіцяв, що збиратиме гроші «тільки на воду, евакуацію і медицину»

Колишній радник глави Офісу президента, блогер Олексій Арестович заявив, що припиняє збори на військову допомогу Збройним силам України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі колишнього соратника Зеленського.

«Я припиняю бойові збори в межах допомоги Силам оборони України – тобто збори на те, що веде до вбивства. Збираю тільки на воду, медицину, евакуацію – на те, що рятує життя», – написав він.

Допис Арестовича у Facebook скріншот

Арестович не вперше спричиняє скандал через свої висловлювання. Після відходу з Банкової колишній соратник Зеленського з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу, дедалі частіше виголошуючи проросійські заяви.

В коментарях під дописом користувачі розкритикували слова Арестовича. Деякі дописувачі, що блогер повністю скотився.

Користувачі розкритикували Арестовича скріншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Санкції запроваджено проти девʼятьох осіб. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко.

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ.

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу.