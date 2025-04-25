Зеленський розповів, скільки військової допомоги отримала Україна від США

Зеленський повідомив, що всього від США Україна отримала допомоги на 105 млрд доларів

Моніторинг підтвердив, що вся надана США зброя використовувалася на полі бою в Україні

Аудит військової допомоги, яку Україна отримала від Європи та Сполучених Штатів, не виявив жодних порушень у її використанні. Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв’ю американському політичному оглядачу Бену Шапіро, передає «Главком».

Зеленський наголосив, що ще від початку повномасштабної війни Росія намагалася підірвати підтримку з боку партнерів України «фейковими новинами та іншими інструментами».

«Ось чому ми сказали одразу, що ми відкриті, надсилайте інспекторів. І інспектори були. Тож, щодо аудиту – ми завжди готові до будь-якого аудиту, нам нема чого приховувати», – сказав він.

Президент повідомив, що всього від США Україна отримала допомоги на 105 млрд дол.

«Моя країна чітко документує, скільки допомоги було надано. Для вашого розуміння, ми отримали 105 млрд дол. Більша частина цих коштів була у формі зброї... Вся ця зброя надійшла, кошти були виплачені за перевезення цієї зброї. Українським компаніям не можна було її перевозити, тому ми не отримали – ні державний, ні приватний сектор – гроші за перевезення», – розповів він.

Зеленський також запевнив, що вся надана зброя використовувалася на полі бою, що також підтвердив моніторинг. Крім того, зазначив він, США отримують від України інформацію про використання їхньої зброї в умовах реальних бойових дій.

Нагадаємо, у 2023 році США створили інститут моніторингу використання американської допомоги в Україні. Також на початку 2023-го в Києві працювали аудитори зі США, які перевірили цільове використання фінансової та безпекової допомоги.

У листопаді 2024 року до Києва прибув головний інспектор Державного департаменту США Карделл Річардсон, відповідальний за моніторинг прозорості та підзвітності американської допомоги Україні.