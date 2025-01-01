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Путін наказав уряду розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін наказав уряду розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту
Путін заявляв, що Росія об'єднається з партнерами по БРІКС для розвитку штучного інтелекту
фото з відкритих джерел

Світові виробники мікрочипів припинили експорт до Росії через санкції, що серйозно обмежило її амбіції у сфері штучного інтелекту

Кремлівський диктатор Володимир Путін доручив уряду Росії і найбільшому банку країни розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

Доручення Путіна було опубліковано на сайті Кремля через три тижні після того, як він оголосив, що Росія об'єднається з партнерами по БРІКС та іншими країнами для розвитку штучного інтелекту.

Путін наказав уряду і Сбербанку, який очолює російські зусилля в галузі штучного інтелекту, «забезпечити подальшу співпрацю з Китайською Народною Республікою в технологічних дослідженнях і розробках у сфері штучного інтелекту».

Світові виробники мікрочипів припинили експорт до Росії через санкції, що серйозно обмежило її амбіції у сфері штучного інтелекту. Генеральний директор Сбербанку Герман Греф визнав у 2023 році, що графічні процесори, мікрочипи, які лежать в основі розробки ШІ, є найскладнішим для Росії обладнанням для заміни.

Співпрацюючи з незахідними країнами, Росія прагне кинути виклик домінуванню США в одній з найперспективніших і найважливіших технологій 21 століття. Путін заявив 11 грудня, що нова мережа AI Alliance Network об'єднає фахівців з країн БРІКС та інших зацікавлених держав.

Зараз Росія посідає 31 місце з 83 країн за рівнем впровадження, інновацій та інвестицій у сфері штучного інтелекту в Глобальному індексі штучного інтелекту

Нагадаємо, Росія веде нову пропагандистську кампанію, спрямовану на дискредитацію України та підрив допомоги з боку європейських країн за допомогою генеративного штучного інтелекту компанії ElevenLabs.

Як повідомлялося, Росія запроваджує штучний інтелект у дронах, аби обходити українську ППО. Однак незрозуміло, наскільки ефективною може бути ця технологія, пише The Guardian. Видання також зазначає, не уточнюючи конкретні цифри, що за тиждень Росія встигає виготовляти «сотні» дронів.

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Теги: штучний інтелект путін росія Сбербанк Росії Китай

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