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В Україні значно скоротилася кількість справ про шахрайство

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні значно скоротилася кількість справ про шахрайство
Торік до суду дійшло понад 15 тис. справ про шахрайство
фото з відкритих джерел

Протягом минулого року справ про шахрайство поменшало у 2,4 раза

Майже 65 тис. кримінальних проваджень за статтею «Шахрайство» було відкрито минулого року. До суду доходить кожна четверта справа. Про це повідомляє «Опендатабот».

У 2024 році було відкрито 64 978 справ про шахрайство. Це на 21% менше, ніж у 2023 році. Тоді було відкрито рекордну кількість таких справ – 82 609.

Протягом минулого року справ про шахрайство поменшало у 2,4 раза. Якщо у першому кварталі, в середньому, відкривали близько 8 тис. таких проваджень на місяць, то в останньому – лише 3,3 тис.

До суду торік дійшло 15 607 справ. Це 24% від загальної кількості відкритих справ у 2024 році. До порівняння, у 2022 і 2023 роках цей показник становив лише 18%.

Кількість справ про шахрайство
Кількість справ про шахрайство
фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, понад 1,3 млн повідомлень про підозрілі фінансові операції отримала Державна служба фінансового моніторингу України за дев'ять місяців 2024 року. Це вже на 27% більше, ніж за аналогічний період торік.

Так, у 80% або 1,05 млн ці повідомлення стосуються порогових фінансових операцій – тобто тих, що перевищують встановлену законодавством суми (близько 400 тис. грн на місяць). Ще 20% або 254,5 тис. повідомлень – це підозрілі операції, які можуть бути пов’язані із відмиванням коштів, корупцією чи фінансуванням тероризму.

До слова, шахраї розробили нову схему, за допомогою якої виманюють гроші у сімей полонених та зниклих безвісти.

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Теги: шахрайство злочин злочинець українці

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