Високі ціни на енергоносії та бюрократія змушують компанії переміщуватися з Європи

Європа втрачає привабливість для ведення бізнесу. Про це пише агентство DPA з посиланням на доповідь Єврокомісії. Причинами такої ситуації називають високі ціни на електроенергію та бюрократичні бар'єри.

«Привабливість Європи як майданчика для розміщення компаній знижується», – йдеться у повідомленні.

У доповіді зазначили, що з 2008 по 2021 рік майже третина створених у Європі стартапів перемістила свої офіси до інших країн світу, зокрема до США. Крім того, за даними експертів, продуктивність праці в ЄС нижча, ніж у Сполучених Штатах.

Зокрема йдеться про приватні фірми вартістю понад 1 мільярд доларів, які часто орієнтовані на технології, розвиваються дуже швидко та залучають багато інвестицій. Вважається, що встановлюючи нові галузеві стандарти завдяки технологічному прогресу, вони приносять користь економіці на макрорівні.

Зокрема серед тих, хто перенесли свою штаб-квартиру до США, – шведська фінтех-компанія Klarna, заснована в Румунії UiPath, що спеціалізується на роботизованих процесах, і шведський музичний сервіс Spotify.

Високі ціни на енергоносії в Європі, які вдвічі-втричі вищі, ніж у США, як одна з головних слабких сторін економічної конкурентоспроможності блоку. Висока бюрократія також є проблемою, оскільки вона збільшує витрати та ускладнює процеси створення та підтримки бізнесу, перешкоджаючи його здатності до інновацій та швидкого масштабування. Крім того, згідно зі звітом, продуктивність в ЄС, або кількість доданої вартості, створюваної за годину роботи, падає і значно відстає від США.

У звіті також йдеться про дефіцит кваліфікованих працівників у блоці, що заважає європейському внутрішньому ринку повністю розкрити свій потенціал.

Коментуючи звіт, європейський депутат Маркус Фербер сказав, що його слід розглядати як заклик до дії для політиків ЄС, наголошуючи на терміновості впровадження структурних реформ.

«Звіт показує, що питання конкурентоспроможності повинно бути центральною темою в роботі Єврокомісії в майбутньому. Є ризик значної втрати добробуту», – констатував він.

Нагадаємо, інвестори в китайські державні облігації, які оцінюються у 11 трильйонів доларів, ніколи не були настільки песимістичні щодо другої за величиною економіки світу. Деякі з них тепер роблять ставки, що Китай скочується в глибоку кризу через утворення дефляційної спіралі.