Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європа втрачає привабливість для ведення бізнесу – DPA

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європа втрачає привабливість для ведення бізнесу – DPA
Бізнес почав втрачати інтерес до країн Європи
фото із відкритих джерел

Високі ціни на енергоносії та бюрократія змушують компанії переміщуватися з Європи

 

Європа втрачає привабливість для ведення бізнесу. Про це пише агентство DPA з посиланням на доповідь Єврокомісії. Причинами такої ситуації називають високі ціни на електроенергію та бюрократичні бар'єри.

«Привабливість Європи як майданчика для розміщення компаній знижується», – йдеться у повідомленні.

У доповіді зазначили, що з 2008 по 2021 рік майже третина створених у Європі стартапів перемістила свої офіси до інших країн світу, зокрема до США. Крім того, за даними експертів, продуктивність праці в ЄС нижча, ніж у Сполучених Штатах.

Зокрема йдеться про приватні фірми вартістю понад 1 мільярд доларів, які часто орієнтовані на технології, розвиваються дуже швидко та залучають багато інвестицій. Вважається, що встановлюючи нові галузеві стандарти завдяки технологічному прогресу, вони приносять користь економіці на макрорівні.

Зокрема серед тих, хто перенесли свою штаб-квартиру до США, –  шведська фінтех-компанія Klarna, заснована в Румунії UiPath, що спеціалізується на роботизованих процесах, і шведський музичний сервіс Spotify.

Високі ціни на енергоносії в Європі, які вдвічі-втричі вищі, ніж у США, як одна з головних слабких сторін економічної конкурентоспроможності блоку. Висока бюрократія також є проблемою, оскільки вона збільшує витрати та ускладнює процеси створення та підтримки бізнесу, перешкоджаючи його здатності до інновацій та швидкого масштабування. Крім того, згідно зі звітом, продуктивність в ЄС, або кількість доданої вартості, створюваної за годину роботи, падає і значно відстає від США.

У звіті також йдеться про дефіцит кваліфікованих працівників у блоці, що заважає європейському внутрішньому ринку повністю розкрити свій потенціал.

Коментуючи звіт, європейський депутат Маркус Фербер сказав, що його слід розглядати як заклик до дії для політиків ЄС, наголошуючи на терміновості впровадження структурних реформ.

«Звіт показує, що питання конкурентоспроможності повинно бути центральною темою в роботі Єврокомісії в майбутньому. Є ризик значної втрати добробуту», – констатував він.

Нагадаємо, інвестори в китайські державні облігації, які оцінюються у 11 трильйонів доларів, ніколи не були настільки песимістичні щодо другої за величиною економіки світу. Деякі з них тепер роблять ставки, що Китай скочується в глибоку кризу через утворення дефляційної спіралі.

Читайте також:

Теги: США економіка інвестиції Європа бізнес технології втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росія бачить себе «спрямовуючою і керівною силою»»
Чи піде Путін на компроміс, якщо йому віддати частину України?
6 сiчня, 09:33
Як зміниться глобальний порядок у 2025 році?
Політична турбулентність і нові виклики у наступному році
26 грудня, 2024, 18:48
«Цей транзит дозволяв Путіну десятиліттями тримати на газовій голці Європу»
Чому рішення про припинення транзиту російського газу – велика історична перемога
4 сiчня, 07:14
Ситуація на фронті 14 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року
14 грудня, 2024, 00:00
Торги заплановано на 16 грудня
На Житомирщині виконавча служба продає з аукціону шкарпетки боржника
14 грудня, 2024, 15:49
Ненсі Пелосі обіймає посаду конгресвумен у Палаті представників і вважається однією з найвпливовіших політикинь своєї партії
Ненсі Пелосі перенесла операцію з ендопротезування стегна
15 грудня, 2024, 07:28
Ексрадник президента США Джон Болтон зробив заяву про переговори між РФ та Україною
Ексрадник Трампа повідомив, коли буде вдалий час для переговорів між Україною та РФ
19 грудня, 2024, 13:12
Головні новини ночі проти 7 січня
Успішне просування ЗСУ на Курщині і безуспішні спроби росіян взяти Покровськ у кліщі: головне за ніч
7 сiчня, 06:25
Будинок Гантера Байдена згорів
Пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь знищив будинок сина Байдена
9 сiчня, 18:58

Економіка

Європа втрачає привабливість для ведення бізнесу – DPA
Європа втрачає привабливість для ведення бізнесу – DPA
Китай скочується у кризу, яка триватиме десятиліття – Bloomberg
Китай скочується у кризу, яка триватиме десятиліття – Bloomberg
Японія розширила санкції проти Росії
Японія розширила санкції проти Росії
США оголосили новий пакет допомоги Україні на пів мільярда доларів
США оголосили новий пакет допомоги Україні на пів мільярда доларів
Байден цього тижня запровадить додаткові санкції проти РФ – Reuters
Байден цього тижня запровадить додаткові санкції проти РФ – Reuters
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
18K
МСЕК-скандали отримують розв’язку. На Черкащині прокурор втратив групу інвалідності
16K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Відстань до фронту різко скоротилася: влада Дніпропетровщини повідомила про небезпеку
12K
У ресторані в Чехії прогримів потужних вибух: шестеро загиблих

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Сьогодні, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua