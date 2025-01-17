На Київщині шахраї продавали неіснуючі макбуки та айфони

Перед судом постануть п’ятеро учасників злочинної групи, які ошукали покупців на понад 200 тис. грн

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох організаторів та трьох учасників злочинної групи, що через фейкові сторінки продавали техніку Apple, якої покупці так і не отримували. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що дії зловмисників кваліфіковано як шахрайство, вчинене організованою групою, повторно, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).

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Сторінки в Instagram із оголошеннями про продаж техніки фото: Київська міська прокуратура, Facebook

За матеріалами слідства, з лютого 2023 по червень 2024 року п’ятеро мешканців міста Яготин Київської області на фейкових сторінках в Instagram розміщували оголошення про продаж телефонів, планшетів та ноутбуків за цінами, значно нижчими за ринкові.

Шахраї пропонували у соцмережах техніку Apple за привабливими цінами фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Спілкування з «продавцем» у месенджері фото: Київська міська прокуратура, Facebook

фото: Київська міська прокуратура, Facebook

фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Покупців просили переказати повну вартість чи внести передоплату на банківські рахунки зловмисників. Після отримання грошей продавці певний час спілкувалися з клієнтами, вигадуючи причини затримки доставки товару, а згодом блокували їх.

Таким чином ошукали 14 людей з різних регіонів України на 200 тис. грн.

Нагадаємо, протягом жовтня співробітники Державної податкової служби (ДПС) провели понад 400 фактичних перевірок продавців електротехніки, за результатами яких нарахували підприємцям штрафів на загальну суму понад 114 млн грн. Під час фактичних перевірок також виявили понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин.