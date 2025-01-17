Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині шахраї продавали неіснуючі макбуки та айфони

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині шахраї продавали неіснуючі макбуки та айфони
Дії зловмисників кваліфіковано як шахрайство, вчинене організованою групою, повторно, в умовах воєнного стану
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Перед судом постануть п’ятеро учасників злочинної групи, які ошукали покупців на понад 200 тис. грн

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох організаторів та трьох учасників злочинної групи, що через фейкові сторінки продавали техніку Apple, якої покупці так і не отримували. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що дії зловмисників кваліфіковано як шахрайство, вчинене організованою групою, повторно, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).

4 фото
На весь екран
Сторінки в Instagram із оголошеннями про продаж техніки
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

За матеріалами слідства, з лютого 2023 по червень 2024 року п’ятеро мешканців міста Яготин Київської області на фейкових сторінках в Instagram розміщували оголошення про продаж телефонів, планшетів та ноутбуків за цінами, значно нижчими за ринкові.

Шахраї пропонували у соцмережах техніку Apple за привабливими цінами
Шахраї пропонували у соцмережах техніку Apple за привабливими цінами
фото: Київська міська прокуратура, Facebook
Спілкування з «продавцем» у месенджері
Спілкування з «продавцем» у месенджері
фото: Київська міська прокуратура, Facebook
На Київщині шахраї продавали неіснуючі макбуки та айфони фото 1
фото: Київська міська прокуратура, Facebook
На Київщині шахраї продавали неіснуючі макбуки та айфони фото 2
фото: Київська міська прокуратура, Facebook

Покупців просили переказати повну вартість чи внести передоплату на банківські рахунки зловмисників. Після отримання грошей продавці певний час спілкувалися з клієнтами, вигадуючи причини затримки доставки товару, а згодом блокували їх.

Таким чином ошукали 14 людей з різних регіонів України на 200 тис. грн. 

Нагадаємо, протягом жовтня співробітники Державної податкової служби (ДПС) провели понад 400 фактичних перевірок продавців електротехніки, за результатами яких нарахували підприємцям штрафів на загальну суму понад 114 млн грн. Під час фактичних перевірок також виявили понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин.

Читайте також:

Теги: прокуратура кримінал шахрайство Київщина Apple

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки одного зі збитих безпілотників впали на залізничну колію
На Київщині уламки російського дрона пошкодили приватний будинок
19 грудня, 2024, 09:20
Антикорупціонеру Лємєнову, якого судять за ухиляння від армії, обрали запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Ще 12 липня суд відхилив звинувачення проти американського актора Алека Болдуіна в ненавмисному вбивстві українки. З нього зняли обвинувачення
Вбивство Галини Гатчинз. Прокуратура остаточно закрила справу актора Алека Болдвіна
24 грудня, 2024, 10:42
Шахраї вигадали нову схему у Telegram
Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему в Telegram
23 грудня, 2024, 19:36
Ексочільник Полтавської ОВА Філіп Пронін і колишній голова Київської ОВА Руслан Кравченко
Ексголови Київської та Полтавської ОВА отримали нові посади
31 грудня, 2024, 11:21
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки
Комбінована атака на Київщину: є постраждала та руйнування (фото)
31 грудня, 2024, 10:10
3 січня 2024 року під час штурму позицій українських військ біля села Времівка окупанти розстрілялм двох українських військових
Розстріл українських військових у Волноваському районі: прокуратура розпочала розслідування
6 сiчня, 18:52
Фахівці ветеринарної медицини на цьому тижні проводитимуть подвірні обходи зазначених районів
У трьох районах Київщини буде проведено щеплення домашніх тварин проти сказу: графік
13 сiчня, 10:53
Головні новини ночі проти 14 січня
Удар по Часовому Яру, вибухи в Брянську та Тульській області, санкції проти фінсектору РФ: головне за ніч
14 сiчня, 05:55

Новини

У «Київзеленбуді» та департаменті захисту довкілля проходять обшуки
У «Київзеленбуді» та департаменті захисту довкілля проходять обшуки
До Києва прибула глава МЗС Словенії
До Києва прибула глава МЗС Словенії
У Києві затримана група раніше засуджених, які вибивали борги на замовлення
У Києві затримана група раніше засуджених, які вибивали борги на замовлення
На Київщині шахраї продавали неіснуючі макбуки та айфони
На Київщині шахраї продавали неіснуючі макбуки та айфони
Депутатка пояснила, чому Київ під час тривог зупиняє громадський транспорт, але не маршрутки
Депутатка пояснила, чому Київ під час тривог зупиняє громадський транспорт, але не маршрутки
Столичні автобуси і тролейбуси 18-19 січня курсуватимуть зі змінами: перелік маршрутів
Столичні автобуси і тролейбуси 18-19 січня курсуватимуть зі змінами: перелік маршрутів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2025
15K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7274
Найбільший НПЗ на півдні Росії зупинив половину потужностей через пожежу
7180
«Це вже було з Іриною Фаріон». Портников заявив про «підготовку до вбивства»
6805
Новий начальник КМВА відзначився курйозним розлученням

Новини

Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:56
Атака дронів на Київщину, пожежа у Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 05:41
На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
Сьогодні, 04:23
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
Сьогодні, 02:34
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua