Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Половина компаній у світі хоче замінити частину робітників штучним інтелектом – CNN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Половина компаній у світі хоче замінити частину робітників штучним інтелектом – CNN
Частина професій у майбутньому будуть замінені штучним інтелектом
фото із відкритих джерел

За прогнозами роботодавців, найшвидше штучний інтелект «прибере» професії поштарів та секретарів

Згідно з новим звітом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), 41% великих компаній планують скоротити штат співробітників до 2030 року, автоматизуючи завдання за допомогою штучного інтелекту. Звіт, опублікований у рамках дослідження «Майбутнє роботи», заснований на опитуванні сотень великих компаній по всьому світу. Про це повідомляє CNN.

При цьому 77% опитаних компаній заявили про плани перенавчання та підвищення кваліфікації своїх співробітників у період з 2025 по 2030 рік для ефективної роботи пліч-о-пліч зі штучним інтелектом. На відміну від звіту 2023 року, це дослідження не прогнозує суто позитивного впливу технологій, включаючи штучний інтелект, на кількість робочих місць.

ВЕФ зазначає, що розвиток штучного інтелекту та відновлюваних джерел енергії перетворює ринок праці, збільшуючи попит на фахівців у галузі технологій, але скорочує потребу в інших професіях, таких як графічні дизайнери.

У звіті особлива увага приділяється впливу генеративного штучного інтелекту на різні галузі та завдання. Серед професій, чисельність яких, за прогнозами роботодавців, скоротиться найшвидше, названо поштових службовців, секретарів-референтів та працівників відділу нарахування заробітної плати. Поява у списку професій графічних дизайнерів та юридичних секретарів вперше вказує на зростаючі можливості генеративного штучного інтелекту виконувати завдання, що вимагають інтелектуальної праці.

Водночас попит на фахівців з штучного інтелекту різко зростає. Близько 70% компаній планують наймати співробітників для розробки та покращення інструментів штучного інтелекту, а 62% – для роботи у співпраці з штучним інтелектом.

Нагадаємо, світові банки скоротять або реорганізують до 200 тис. робочих місць протягом наступних трьох-п'яти років через те, що із завданнями людей зможе впоратися штучний інтелект.  Згідно з опитуванням керівників інформаційно-технологічних служб очікується скорочення в середньому 3% робочої сили. 

Читайте також:

Теги: соціум професії праця штучний інтелект ринок робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напередодні новорічних свят в Одесі запрацювали ялинкові базари
В Одесі запрацювали ялинкові базари
17 грудня, 2024, 13:23
Як заявили в російському оборонному відомстві, «унаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі серед особового складу»
Міноборони РФ поскаржилося на удар ракетами Atacms по аеродрому в Таганрозі: є постраждалі
11 грудня, 2024, 22:36
16 грудня – День підкорення вершин
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 2024, 00:05
Сума туристичних зборів може варіюватися від кількох до сотень євро
Туристів чекають нові податки: скільки коштуватиме відпочинок у 2025 році
22 грудня, 2024, 03:30
Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів
Які автобуси найчастіше закуповують чиновники для школярів: трійка лідерів
24 грудня, 2024, 10:28
Також указ Путіна передбачає заходи щодо боротьби з «екстремізмом» в інтернеті
Путін затвердив нову стратегію протидії екстремізму, додавши туди «русофобію»
29 грудня, 2024, 02:51
Станом на ранок 30 грудня роботу відновили три ключові нотаріальні реєстри
Після хакерської атаки в Україні відновили роботу перші реєстри
30 грудня, 2024, 09:45
Заступник голови польського Міноборони Цезарій Томчик
Міноборони Польщі прокоментувало втечу українських військових з навчань у Європі
8 сiчня, 16:32
Пенсійне забезпечення залишається болючою темою для багатьох країн
Названо найкращі країни світу для пенсіонерів: рейтинг
Вчора, 17:16

HiTech

Половина компаній у світі хоче замінити частину робітників штучним інтелектом – CNN
Половина компаній у світі хоче замінити частину робітників штучним інтелектом – CNN
Китайські аерогрилі та фритюрниці «шпигують» за своїми власниками: дослідження
Китайські аерогрилі та фритюрниці «шпигують» за своїми власниками: дослідження
Штучний інтелект стає загрозою для сотні тисяч працівників світових банків
Штучний інтелект стає загрозою для сотні тисяч працівників світових банків
Цукерберг оголосив про послаблення модерації у двох найбільших соцмережах світу
Цукерберг оголосив про послаблення модерації у двох найбільших соцмережах світу
Nvidia представила технологію навчання роботів та нове покоління відеокарт RTX 50: що відомо
Nvidia представила технологію навчання роботів та нове покоління відеокарт RTX 50: що відомо
Штучний інтелект здатен знищити людство? Заява науковця
Штучний інтелект здатен знищити людство? Заява науковця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 січня 2025
36K
Українці масово змінюють мобільних операторів: названо антилідера
26K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Нардепка від «Слуги народу» Кормишкіна отримала нову підозру
19K
Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування

Новини

Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Вчора, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua