Половина компаній у світі хоче замінити частину робітників штучним інтелектом – CNN

За прогнозами роботодавців, найшвидше штучний інтелект «прибере» професії поштарів та секретарів

Згідно з новим звітом Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), 41% великих компаній планують скоротити штат співробітників до 2030 року, автоматизуючи завдання за допомогою штучного інтелекту. Звіт, опублікований у рамках дослідження «Майбутнє роботи», заснований на опитуванні сотень великих компаній по всьому світу. Про це повідомляє CNN.

При цьому 77% опитаних компаній заявили про плани перенавчання та підвищення кваліфікації своїх співробітників у період з 2025 по 2030 рік для ефективної роботи пліч-о-пліч зі штучним інтелектом. На відміну від звіту 2023 року, це дослідження не прогнозує суто позитивного впливу технологій, включаючи штучний інтелект, на кількість робочих місць.

ВЕФ зазначає, що розвиток штучного інтелекту та відновлюваних джерел енергії перетворює ринок праці, збільшуючи попит на фахівців у галузі технологій, але скорочує потребу в інших професіях, таких як графічні дизайнери.

У звіті особлива увага приділяється впливу генеративного штучного інтелекту на різні галузі та завдання. Серед професій, чисельність яких, за прогнозами роботодавців, скоротиться найшвидше, названо поштових службовців, секретарів-референтів та працівників відділу нарахування заробітної плати. Поява у списку професій графічних дизайнерів та юридичних секретарів вперше вказує на зростаючі можливості генеративного штучного інтелекту виконувати завдання, що вимагають інтелектуальної праці.

Водночас попит на фахівців з штучного інтелекту різко зростає. Близько 70% компаній планують наймати співробітників для розробки та покращення інструментів штучного інтелекту, а 62% – для роботи у співпраці з штучним інтелектом.

Нагадаємо, світові банки скоротять або реорганізують до 200 тис. робочих місць протягом наступних трьох-п'яти років через те, що із завданнями людей зможе впоратися штучний інтелект. Згідно з опитуванням керівників інформаційно-технологічних служб очікується скорочення в середньому 3% робочої сили.