Львівське пиво змусило Небензю піти з вечірки в ООН

Валерія Поліщук

Василь Небензя, побачивши асортимент українського пива з патріотичним дизайном, швидко втік
У Нью-Йорку в межах неформального клубу любителів пива серед постійних представників ООН відбулася дегустація української продукції

Українські дипломати в ООН провели «пивну дипломатію», презентувавши іноземним колегам крафтове пиво зі Львова. Поява напою з етикеткою розваленого Кремля змусила російського представника Василя Небензю достроково залишити захід. Про це заявила дружина постійного представника України при ООН Андрія Мельника Світлана Мельник, повідомляє «Главком» з посиланням на її допис в Facebook.

У Нью-Йорку в межах неформального клубу любителів пива серед постійних представників ООН відбулася дегустація української продукції. Україна представила різні сорти крафтового пива львівської компанії «Правда». Особливу увагу привернуло пиво «Сила». На його етикетці зображено червоний силует Кремля з вежами, що відвалюються, та український прапор над ним.

Російський постпред Василь Небензя, який зазвичай ігнорує подібні соціальні заходи, несподівано з’явився на зустрічі. 

«Але як тільки він підійшов до барної стійки, щоб продегустувати щось новеньке, то просто ошарів, що там повний набор саме українського крафтового пива. До вибору, до кольору. Із розваленим Кремлем посередині. Це мабуть йому трохи зіпсувало настрій та апетитит, тож він буквально кілька хвилин покрутився і як пробка зник із нашої імпрези», – розповіла Світлана Мельник. 

Український посол Андрій Мельник використав захід для неформального спілкування з іноземними дипломатами, знайомлячи їх із продукцією львівських броварів
Нагадаємо, українські представники в Організації Об'єднаних Націй регулярно використовують культурні та неформальні заходи для привернення уваги до російської агресії. Російська делегація в ООН часто вдається до демаршів або демонстративного залишення залів засідань під час виступів українських посадовців чи презентацій, що критикують політику Кремля.

Раніше повідомлялося, що Василь Небензя демонстративно не слухав та відволікався на телефон, коли виступав представник України при ООН Андрій Мельник під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН .

