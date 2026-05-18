Чоловік із ножами захопив трон в Ермітажі і звернувся до Путіна

Підприємець скаржився на хабарі та власне фінансове розорення

У Санкт-Петербурзі чоловік із ножами забрався на Великий імператорський трон у Георгіївській залі Ермітажу та публічно зачитав звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Виліз на трон і дістав ножі

За даними російських медіа, 46-річний житель Ленінградської області Олександр піднявся на Великий імператорський трон просто серед відвідувачів музею. Коли співробітники Ермітажу спробували його зупинити, чоловік дістав ножі. Після цього він голосно зачитав принесені із собою аркуші зі зверненням до глави Кремля – у промові йшлося про хабарі, кредити, фінансові проблеми та власне розорення. Після прибуття правоохоронців чоловік чинив активний опір. Його доставили до відділку поліції. Інформації про постраждалих немає.

За даними ЗМІ, затриманий народився у Ленінграді та зареєстрований у селі Горбунки Ломоносівського району. У нього троє дітей — дві доньки та син. Раніше він займався бізнесом і мав щонайменше чотири підприємницькі проєкти, частину з яких уже ліквідовано. Одна з IT-фірм за підсумками 2025 року завершила рік зі збитками. У соцмережах чоловік регулярно критикував місцеву владу. Після інциденту правоохоронці розглядають відкриття кримінальної справи — зокрема через можливе пошкодження музейного майна.

Схожий випадок в Ермітажі вже коштував порушнику понад 800 тисяч рублів

Це не перший подібний інцидент у стінах Ермітажу. Як повідомила керівниця об'єднаної пресслужби судів Санкт-Петербурга Дар'я Лебедєва, Калінінський районний суд стягнув із іншого порушника 847 тис. руб. (близько $10,7 тис.) за пошкодження трону магістра Мальтійського ордену кінця XVIII століття — реліквії, що належала імператору Павлу I.

Ідеться про відвідувача Олександра Дробишева, який у березні 2025 року сів на музейний експонат задля селфі, проігнорувавши зауваження охорони, і поставив ноги на декоративну підніжну лаву. Реставратори зафіксували:

деформацію сидіння трону;

розриви й пошкодження оксамитової тканини;

тріщини на підніжній лавці;

механічні дефекти оздоблення.

Суд стягнув 825,8 тис. руб. за реставрацію та ще 21,5 тис. руб. судового збору.

Пошкоджений трон виготовили у 1799–1800 роках для Павла I після того, як він став великим магістром Мальтійського ордену. Прикрашений позолотою, різьбленням і малиновим оксамитом, він зберігається у залі №172 Зимового палацу – тому самому, де Микола I допитував декабристів, а Олександр II підписав маніфест про скасування кріпацтва.

Нагадаємо, публічні акції незгоди з діями влади в Росії майже завжди закінчуються затриманнями. Зокрема, у грудні 2025 року кілька десятків жителів Томська вийшли на пікет проти заборони ігрової платформи Roblox — і силовики затримали кількох учасників. Представник антивоєнного руху в інтерв'ю «Главкому» зазначав, що попри постійне невдоволення, в Росії відсутні умови для справжнього політичного протесту, здатного вплинути на владу.