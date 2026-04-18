У Лівані загинув французький миротворец внаслідок нападу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
У Лівані загинув французький миротворец внаслідок нападу
фото: AP

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив в атаці на миротворців угруповання «Хезболла»

У суботу, 18 квітня, патруль миротворчих сил ООН (UNIFIL) потрапив під обстріл поблизу селища Гандуріє на півдні Лівану. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

У результаті нападу загинув штаб-сержант 17-го парашутно-інженерного полку Франції Флоріан Монторіо, ще троє військових дістали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. За даними Міноборони Франції, миротворці потрапили в засідку під час розчищення дороги до ізольованого поста ООН.

Президент Франції Еммануель Макрон та представники UNIFIL поклали відповідальність за атаку на угруповання «Хезболла». Париж вимагає від ліванської влади негайного розслідування та затримання винних. Натомість «Хезболла» відкидає звинувачення, називаючи їх поспішними, та закликає дочекатися висновків ліванської армії. Військовий трибунал Лівану вже розпочав слідство.

Інцидент стався на тлі 10-денного режиму припинення вогню, який набув чинності в ніч на п'ятницю. Поточний конфлікт, що розпочався 2 березня після спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану, вже призвів до загибелі близько 2300 людей у Лівані та змусив понад мільйон мешканців залишити свої оселі.

Паралельно з цим ізраїльські військові заявили про завдання нових ударів на півдні Лівану у відповідь на порушення бойовиками умов перемир’я. Своєю чергою, у «Хезболлі» застерегли, що не терпітимуть ізраїльських атак.

Як відомо, міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило у п'ятницю, 17 квітня, що одна людина загинула внаслідок ізраїльського удару, здійсненого після початку перемир'я. 

За даними міністерства охорони здоров'я, вдень під ізраїльський удар потрапив мотоцикл та ще один автомобіль у південно-ліванському місті Кунін, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

До слова, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні.

Читайте також

У Броварах нічна атака РФ знищила сімейний автосервіс, що працював десятки років (відео)
У Броварах нічна атака РФ знищила сімейний автосервіс, що працював десятки років (відео)
22 березня, 23:27
У березні в Раді Безпеки головують США
Рада Безпеки ООН збереться на запит Києва через ракетний терор України
23 березня, 04:15
Будинок Даші Євтух знаходиться в аварійному стані
У будинок зірки «МастерШеф» Даші Євтух влучив шахед: вона показала кадри зруйнованої оселі
2 квiтня, 12:05
Ворог атакував FPV-дроном маршрутку в час пік
Окупанти вдарили дроном по автобусу в центрі Нікополя: троє загиблих, 16 поранених
7 квiтня, 09:38
Пожежники намагаються загасити полум'я на місці авіаудару, який у середу зруйнував багатоквартирний будинок у Бейруті
США та Ліван просять Ізраїль про паузу в ударах по «Хезболлі»
11 квiтня, 07:42
Росіяни 7 квітня атакували автобус із людьми у Нікополі
У березні внаслідок війни загинуло на 49% більше українців, ніж у лютому – ООН
10 квiтня, 22:03
Ормузька протока є одним із ключових транспортних вузлів для енергоресурсів, тому будь-яка тривала нестабільність у цьому регіоні має глобальні наслідки
Світ може зіткнутися з продовольчою катастрофою через Ормузьку кризу: ООН б’є на сполох
13 квiтня, 22:59
Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку
Переговори про мир в Україні. Росія назвала винних у провалі процесу
14 квiтня, 01:13
У результаті пожежі на парковці вигоріло близько 60 машин
Удар по автосалонах на Степана Бандери: загинули двоє охоронців, знищено 60 машин (відео)
16 квiтня, 11:16

Політика

WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
Іран заявив, що Ормузька протока буде закрита, доки США не знімуть блокаду
Іран заявив, що Ормузька протока буде закрита, доки США не знімуть блокаду
Рютте розповів, чи виведе Трамп США з НАТО
Рютте розповів, чи виведе Трамп США з НАТО
Кремль зробив несподівану заяву про переговори з Україною
Кремль зробив несподівану заяву про переговори з Україною
Росія знайшла нового союзника в ЄС після поразки Орбана в Угорщині – WP
Росія знайшла нового союзника в ЄС після поразки Орбана в Угорщині – WP
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
