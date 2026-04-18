У Лівані загинув французький миротворец внаслідок нападу

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив в атаці на миротворців угруповання «Хезболла»

У суботу, 18 квітня, патруль миротворчих сил ООН (UNIFIL) потрапив під обстріл поблизу селища Гандуріє на півдні Лівану. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

У результаті нападу загинув штаб-сержант 17-го парашутно-інженерного полку Франції Флоріан Монторіо, ще троє військових дістали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. За даними Міноборони Франції, миротворці потрапили в засідку під час розчищення дороги до ізольованого поста ООН.

Президент Франції Еммануель Макрон та представники UNIFIL поклали відповідальність за атаку на угруповання «Хезболла». Париж вимагає від ліванської влади негайного розслідування та затримання винних. Натомість «Хезболла» відкидає звинувачення, називаючи їх поспішними, та закликає дочекатися висновків ліванської армії. Військовий трибунал Лівану вже розпочав слідство.

Інцидент стався на тлі 10-денного режиму припинення вогню, який набув чинності в ніч на п'ятницю. Поточний конфлікт, що розпочався 2 березня після спільних ударів США та Ізраїлю по Ірану, вже призвів до загибелі близько 2300 людей у Лівані та змусив понад мільйон мешканців залишити свої оселі.

Паралельно з цим ізраїльські військові заявили про завдання нових ударів на півдні Лівану у відповідь на порушення бойовиками умов перемир’я. Своєю чергою, у «Хезболлі» застерегли, що не терпітимуть ізраїльських атак.

Як відомо, міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило у п'ятницю, 17 квітня, що одна людина загинула внаслідок ізраїльського удару, здійсненого після початку перемир'я.

За даними міністерства охорони здоров'я, вдень під ізраїльський удар потрапив мотоцикл та ще один автомобіль у південно-ліванському місті Кунін, внаслідок чого одна людина загинула та ще двоє отримали поранення.

До слова, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні.