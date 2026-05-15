Українці підірвали мережу мемами про ведучих та учасників другого півфіналу Євробачення

glavcom.ua
Ведучий Євробачення 2026 Міхаель Островскі
фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube
Образи ведучих Євробачення 2026 стали темою десятків мемів, які створили українці

У ніч з 14 на 15 травня відбувся другий півфінал Євробачення 2026. У другій частині конкурсу виступили 15 країн. Українці не залишили без уваги виступи учасників та створили безліч гумористичних дописів та мемів. «Главком» зібрав найцікавіші реакції українських користувачів.

На відкритті другого півфіналу Євробачення ведучі шоу співачка Вікторія Сваровскі та актор Міхаель Островскі влаштували на сцені кумедний перформанс. У кінці свого виступу ведучі позували перед камерами в незвичних образах.

Вікторія Сваровскі стояла з рятувальним жилетом, а її колега Міхаель Островскі мав незвичайний грим та збентежений вигляд. Саме це стало однією з тем мемів, які створили українці. Здебільшого вигляд ведучих нагадав українцям їхній стан після обстрілів.

  • «Ведучі євробачення найкраще описують мій моральний стан, ніж будь-хто.
  • «Я пропустила початок, що сталось?»
фото: скриншот Threads
  • «Рятувальний жилет, то моє пиво сьогодні. А мужик – те, як пройшла ніч».
фото: скриншот Threads
  • «Моральний стан українців, які сьогодні дивляться Євробачення».
фото: скриншот Threads
  • «Початок другого півфіналу… Вибачте, а що це за крінж із перфомансом ведучих?»
фото: скриншот Threads
фото: скриншот Threads
  • «Батьки: дають мені гроші, щоб я купив сестрі красивий лук на останній дзвоник. Також ми із сестрою 31 травня».
фото: скриншот Threads

Проте, на цьому українці не зупинилися. Адже Міхаель Островскі продовжив дивувати глядачів та з’явився на сцені в карнавальному костюмі з пір’ям, що іронічно підкреслили українці.

Також користувачі порівняли костюм Міхаеля Островскі з одним із образів британського музиканта Елтона Джона, а також із Віркою Сердючкою:

  • «Ну норм. Елтон Джон оцінить».
фото: скриншот Threads
  • «Десь я вже таке бачила».
фото: скриншот Threads
  • «Коли попросили одягти класичний одяг на зустріч і не сильно наряджатися».
фото: скриншот Threads
  • «Чисто в АТБ по хліб вийшла. Дякую за цей образ».
фото: скриншот Threads
  • «Та сама подруга, коли ви домовлялися не виряджатися».
фото: скриншот Threads

Реакції українців на виступи учасників другого півфіналу Євробачення

Українці реагували на виступи різних країн. Деякі номери їм сподобалися, проте були й ті, що користувачі розкритикували. Наприклад, виступ Румунії нагадав українцям постійні відключення світла, а номер Люксембургу був схожий на номер українських співачок alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні.

фото: скриншот Threads
  • «Мені треба ця штука на наступні відключення електроенергії».
фото: скриншот Threads
  • «Мені здається, українська команда, яка робили номер для учасниці від Люксембургу, забула, що такий номер вже був у нас в 2024 році, Мама Тереза».
фото: скриншот Threads
  • «А казали, що Злати Огнєвіч не буде цього на Євробаченні. Ех, обманули».
фото: скриншот Threads

Також українці публікували свої коментарі про виступи різних країн та порівнювали виконавців з українськими зірками:

фото: скриншот Threads
  • «Люксембург тягнуть беквокалістки, і вони дуже стараються. Вокал запорола трохи. Хвилювалась».
фото: скриншот Threads
фото: скриншот Threads
фото: скриншот Threads
  • «Хто покликав Віталіка Козловського?»
фото: скриншот Threads

Нагадаємо, Греція пройшла у фінал Євробачення 2026. Виступ країни завірусився у соцмережах, українські користувачі на платформі Threads розібрали весь виступ грецького представника на меми. На Євробаченні 2026 Грецію представляє співак Akylas з піснею Ferto («Давай!»). Виступ грецького виконавця супроводжувався різноманітними декораціями та спецефектами. Akylas навіть проїхався на сцені Євробачення на самокаті. Проте, це не єдине, з чого українці зробити меми.

