Українці підірвали мережу мемами про ведучих та учасників другого півфіналу Євробачення
Образи ведучих Євробачення 2026 стали темою десятків мемів, які створили українці
У ніч з 14 на 15 травня відбувся другий півфінал Євробачення 2026. У другій частині конкурсу виступили 15 країн. Українці не залишили без уваги виступи учасників та створили безліч гумористичних дописів та мемів. «Главком» зібрав найцікавіші реакції українських користувачів.
На відкритті другого півфіналу Євробачення ведучі шоу співачка Вікторія Сваровскі та актор Міхаель Островскі влаштували на сцені кумедний перформанс. У кінці свого виступу ведучі позували перед камерами в незвичних образах.
Вікторія Сваровскі стояла з рятувальним жилетом, а її колега Міхаель Островскі мав незвичайний грим та збентежений вигляд. Саме це стало однією з тем мемів, які створили українці. Здебільшого вигляд ведучих нагадав українцям їхній стан після обстрілів.
- «Ведучі євробачення найкраще описують мій моральний стан, ніж будь-хто.
- «Я пропустила початок, що сталось?»
- «Рятувальний жилет, то моє пиво сьогодні. А мужик – те, як пройшла ніч».
- «Моральний стан українців, які сьогодні дивляться Євробачення».
- «Початок другого півфіналу… Вибачте, а що це за крінж із перфомансом ведучих?»
- «Батьки: дають мені гроші, щоб я купив сестрі красивий лук на останній дзвоник. Також ми із сестрою 31 травня».
Проте, на цьому українці не зупинилися. Адже Міхаель Островскі продовжив дивувати глядачів та з’явився на сцені в карнавальному костюмі з пір’ям, що іронічно підкреслили українці.
Також користувачі порівняли костюм Міхаеля Островскі з одним із образів британського музиканта Елтона Джона, а також із Віркою Сердючкою:
- «Ну норм. Елтон Джон оцінить».
- «Десь я вже таке бачила».
- «Коли попросили одягти класичний одяг на зустріч і не сильно наряджатися».
- «Чисто в АТБ по хліб вийшла. Дякую за цей образ».
- «Та сама подруга, коли ви домовлялися не виряджатися».
Реакції українців на виступи учасників другого півфіналу Євробачення
Українці реагували на виступи різних країн. Деякі номери їм сподобалися, проте були й ті, що користувачі розкритикували. Наприклад, виступ Румунії нагадав українцям постійні відключення світла, а номер Люксембургу був схожий на номер українських співачок alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні.
- «Мені треба ця штука на наступні відключення електроенергії».
- «Мені здається, українська команда, яка робили номер для учасниці від Люксембургу, забула, що такий номер вже був у нас в 2024 році, Мама Тереза».
- «А казали, що Злати Огнєвіч не буде цього на Євробаченні. Ех, обманули».
Також українці публікували свої коментарі про виступи різних країн та порівнювали виконавців з українськими зірками:
- «Люксембург тягнуть беквокалістки, і вони дуже стараються. Вокал запорола трохи. Хвилювалась».
- «Хто покликав Віталіка Козловського?»
Нагадаємо, Греція пройшла у фінал Євробачення 2026. Виступ країни завірусився у соцмережах, українські користувачі на платформі Threads розібрали весь виступ грецького представника на меми. На Євробаченні 2026 Грецію представляє співак Akylas з піснею Ferto («Давай!»). Виступ грецького виконавця супроводжувався різноманітними декораціями та спецефектами. Akylas навіть проїхався на сцені Євробачення на самокаті. Проте, це не єдине, з чого українці зробити меми.
