У березні внаслідок війни загинуло на 49% більше українців, ніж у лютому – ООН

glavcom.ua
Наталія Порощук
Росіяни 7 квітня атакували автобус із людьми у Нікополі
фото: Нацполіція

У березні в Україні безпілотники малої дальності стали найсмертоноснішою зброєю для цивільних осіб

В Україні у березні кількість жертв серед цивільних осіб зросла на 49% порівняно з попереднім місяцем: щонайменше 211 людей загинули та 1 206 отримали поранення. Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), передає «Главком».

Зокрема, у квітні кількість жертв продовжує зростати: всього за дев'ять днів загинули щонайменше 46 цивільних осіб, а 343 отримали поранення. 

«У березні безпілотники малої дальності призвели до загибелі 66 цивільних осіб – більше, ніж будь-яка інша зброя. У квітні вони продовжували забирати життя. Наприклад, 4 квітня в прифронтовому місті Нікополь Дніпропетровської області в результаті ранкового удару по місцевому ринку із застосуванням безпілотників малої дальності загинули 5 цивільних осіб і щонайменше 26 отримали поранення, у тому числі 14-річна дівчинка. Три дні по тому, 7 квітня, в результаті атаки безпілотника малої дальності на міський автобус загинули чотири цивільні особи та 17 отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що кількість жертв серед цивільних осіб внаслідок ударів безпілотників малої дальності значно зросла: у 2025 році вона перевищила показник 2024 року на 121% (у 2024 році – 226 загиблих і 1 528 поранених; у 2025 році – 580 загиблих і 3 295 поранених); у березні 2026 року (66 загиблих; 369 поранених) вона була на 70% вищою, ніж у березні 2025 року (36 загиблих; 220 поранених).

До слова, до 2050 року частка молоді в Україні може різко скоротитися. Країна ризикує стати державою з однією з найменших часток молодого населення у світі. Про це йдеться у звіті ООН щодо глобальної демографії.

За даними аналізу, частка молоді в Україні у 2000 році становила 14,8% (7,35 млн осіб). А вже у 2025 році, за оцінками ООН, складає лише 9%. Очікується, що частка молоді в населенні України впаде до 6,6% (2,3 млн осіб) у 2050-му році.

