Росія заявила про підготовку ЄС до війни: Небензя в ООН пригрозив дзеркальною відповіддю

Іванна Гончар
Небензя звинуватив ЄС у мілітаризації та пригрозив реакцією
фото з відкритих джерел

Небензя заявив, що «Європа грає з вогнем»

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Радбезу ООН заявив, що Європейський Союз нібито готується до великої війни проти Росії. Про це пише «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

За словами Небензі, «мілітаристська антиросійська риторика» ЄС підкріплюється конкретними діями. Він зазначив, що з лютого 2022 року до 2025 року країни Євросоюзу збільшили оборонні витрати майже на 60%, а у 2025 році вони досягли €381 млрд – другого показника у світі після США.

Небензя також підкреслив, що ЄС офіційно ставить за мету посилення обороноздатності до 2030 року, а збільшення військових витрат, за його словами, відбуватиметься за рахунок скорочення соціальних видатків.

Російський дипломат заявив, що такі дії «не залишають сумнівів», що Європа серйозно готується до війни проти Росії, і назвав це «грою з вогнем».

«Ці масштабні військові приготування не залишають сумнівів у тому, що в Європі серйозно готуються до великої війни проти Росії. Це не що інше, як «гра з вогнем», оскільки на антиросійські дії ми будемо змушені реагувати «дзеркально». І жоден із завойовників, які приходили до нас «з мечем», а таких було безліч – не залишав Росію добровільно і без наслідків», – сказав він.

Також Небензя заявив, що ЄС роками позиціонував себе як «миротворець» і захисник міжнародного права, однак зараз, як він стверджує, проявляються «подвійні стандарти та лицемірство».

Він звинуватив європейські країни у підтримці України та розпалюванні війни.

