Радбез ООН: Небензя демонстративно сидів у телефоні, коли йшлося про жертви російських атак

Небензя не відвів погляд від телефону, навіть, коли йшлося про загибель 12-річної дитини у Києві

Під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН представник Росії Василь Небензя демонстративно не слухав та відволікався на телефон, коли виступав представник України при ООН Андрій Мельник та озвучував кількість жертв цивільного населення від атак РФ. Про це пише «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Засідання було скликане на запит України через останні удари РФ по цивільній інфраструктурі.

У момент, коли представник України говорив про поранених та вбитих цивільних внаслідок російських атак, Небензя сидів, втупившись у телефон. Зокрема, Мельник повідомив на Радбезі про 12-річного хлопчика, який загинув у Києві через ворожий обстріл.

«Я можу продовжувати цей великий список російських злочинів, але, на жаль, для деяких у цій залі ці жахливі факти є лише рутинною статистикою військових дій та не викликають необхідної реакції, аби поставити Росію на місце. Цій байдужості слід покрасти край», – сказав Мельник на Радбезі.

Це не перший випадок, коли під час засідань Ради Безпеки ООН російська делегація демонструє ігнорування заяв української сторони.