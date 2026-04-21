Головна Світ Політика
search button user button menu button

Радбез ООН: Небензя демонстративно сидів у телефоні, коли йшлося про жертви російських атак

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Російська делегація демонструвала ігнорування заяв української сторони
скриншот з відео

Небензя не відвів погляд від телефону, навіть, коли йшлося про загибель 12-річної дитини у Києві

Під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН представник Росії Василь Небензя демонстративно не слухав та відволікався на телефон, коли виступав представник України при ООН Андрій Мельник та озвучував кількість жертв цивільного населення від атак РФ. Про це пише «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

Засідання було скликане на запит України через останні удари РФ по цивільній інфраструктурі. 

У момент, коли представник України говорив про поранених та вбитих цивільних внаслідок російських атак, Небензя сидів, втупившись у телефон. Зокрема, Мельник повідомив на Радбезі про 12-річного хлопчика, який загинув у Києві через ворожий обстріл.

«Я можу продовжувати цей великий список російських злочинів, але, на жаль, для деяких у цій залі ці жахливі факти є лише рутинною статистикою військових дій та не викликають необхідної реакції, аби поставити Росію на місце. Цій байдужості слід покрасти край», – сказав Мельник на Радбезі.

Це не перший випадок, коли під час засідань Ради Безпеки ООН російська делегація демонструє ігнорування заяв української сторони.

Теги: Радбез ООН Андрій Мельник ООН обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua