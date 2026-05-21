Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Британська радіостанція випадково повідомила про смерть короля Чарльза

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Керівництво станції перепросило у слухачів і королівської родини
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У головній студії Radio Caroline сталася технічна помилка, через яку активувався спеціальний протокол «Смерть монарха»

Радіостанція Radio Caroline помилково повідомила в ефірі про смерть короля Чарльза III. Це сталось через збій комп’ютерної системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Інцидент стався вдень 19 травня. Як пояснив менеджер станції Пітер Мур, у головній студії випадково активувався спеціальний протокол «Смерть монарха», який британські мовники зберігають на випадок смерті короля або королеви.

Після запуску системи в ефірі прозвучало повідомлення про нібито смерть короля Чарльза III. За словами слухачів, після оголошення прозвучав британський гімн God Save the King, а сам ефір зник приблизно на 15 хвилин. Згодом станція відновила роботу та опублікувала офіційне вибачення.

На момент інциденту король Чарльз III та королева Каміла перебували з офіційним візитом у Північній Ірландії. Подружжя відвідувало культурні заходи у Белфасті та брало участь у святкуваннях фестивалю ірландської музики.

Radio Caroline є культовою британською радіостанцією, заснованою ще у 1964 році як "піратське радіо", що мовило з кораблів біля узбережжя Англії. Саме вона свого часу стала символом альтернативного мовлення у Британії.

Нагадаємо, 5 лютого 2024 року пресслужба Букінгемського палацу повідомила, що лікарі виявили у Чарльза III рак під час обстеження після операції через збільшення передміхурової залози. Король вже почав проходити регулярне лікування, але йому довелося на якийсь час відмовитися від публічних обов'язків.

Також повідомлялося, король Великої Британії Чарльз III був ненадовго госпіталізований після побічної реакції на лікування раку. 76-річний монарх згодом повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-гаус, однак його заплановані публічні заходи було скасовано з перестороги.

До слова, король Великої Британії Чарльз III, якому діагностували рак, відвідав лікарню Національної служби охорони здоров'я. Букінгемський палац також опублікував звернення монарха до лікарів.

Читайте також:

Теги: Принц Чарльз Велика Британія радіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак Королівських ВПС Rivet Joint потрапив у небезпечну ситуацію через РФ
Літак Британії опинився за крок до зіткнення з винищувачами РФ
Вчора, 21:50
Прем’єр Британії Кір Стармер зробив нову заяву про свою відставку
Після провалу на виборах прем'єр Британії заговорив про своє майбутнє
18 травня, 20:54
Сем Бэттл представив Велику Британію на Євробаченні у Відні
«Знову на дні». Британці різко розкритикували свого представника на Євробаченні
17 травня, 14:45
Лист Діани буде виставлений на аукціоні у Лондоні 24 травня
Британія виставляє на аукціон лист принцеси Діани про її таємну мрію
13 травня, 22:40
Збій радіосистеми спричинив хаос на залізниці у Британії
Британська залізниця опинилася на межі транспортного колапсу
7 травня, 15:08
Соня Бернс народилася у Лондоні
100-річна мешканка Англії розкрила три головні секрети довголіття (фото)
6 травня, 02:14
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про намір Лондона на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані
Британія приєднається до кредиту ЄС на 90 млрд євро для України
4 травня, 15:39
У Білому домі вперше провели військовий парад для короля Британії
Військовий парад у Білому домі для короля Британії не обійшовся без курйозу (відео)
28 квiтня, 21:31
Підйом прапора ВМС України на борту тральщика «Мелітополь»
Українські тральщики долучаться до місії з розмінування Ормузької протоки – The Times
22 квiтня, 09:58

Курйоз

Британська радіостанція випадково повідомила про смерть короля Чарльза
Британська радіостанція випадково повідомила про смерть короля Чарльза
Львівська митниця виставила на продаж конфіскований горошок та шпроти (фото)
Львівська митниця виставила на продаж конфіскований горошок та шпроти (фото)
Чоловік із ножами захопив трон в Ермітажі і звернувся до Путіна
Чоловік із ножами захопив трон в Ермітажі і звернувся до Путіна
Президент США потайки переглянув меню Сі Цзіньпіна
Президент США потайки переглянув меню Сі Цзіньпіна
Українці підірвали мережу мемами про ведучих та учасників другого півфіналу Євробачення
Українці підірвали мережу мемами про ведучих та учасників другого півфіналу Євробачення
Українці розібрали виступ Греції на Євробаченні на меми
Українці розібрали виступ Греції на Євробаченні на меми

Новини

Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Ворожий удар по Прилуках: зросла кількість загиблих (фото)
Вчора, 12:30
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Вчора, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
19 травня, 12:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua