Британська радіостанція випадково повідомила про смерть короля Чарльза

У головній студії Radio Caroline сталася технічна помилка, через яку активувався спеціальний протокол «Смерть монарха»

Радіостанція Radio Caroline помилково повідомила в ефірі про смерть короля Чарльза III. Це сталось через збій комп’ютерної системи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Інцидент стався вдень 19 травня. Як пояснив менеджер станції Пітер Мур, у головній студії випадково активувався спеціальний протокол «Смерть монарха», який британські мовники зберігають на випадок смерті короля або королеви.

Після запуску системи в ефірі прозвучало повідомлення про нібито смерть короля Чарльза III. За словами слухачів, після оголошення прозвучав британський гімн God Save the King, а сам ефір зник приблизно на 15 хвилин. Згодом станція відновила роботу та опублікувала офіційне вибачення.

На момент інциденту король Чарльз III та королева Каміла перебували з офіційним візитом у Північній Ірландії. Подружжя відвідувало культурні заходи у Белфасті та брало участь у святкуваннях фестивалю ірландської музики.

Radio Caroline є культовою британською радіостанцією, заснованою ще у 1964 році як "піратське радіо", що мовило з кораблів біля узбережжя Англії. Саме вона свого часу стала символом альтернативного мовлення у Британії.

Нагадаємо, 5 лютого 2024 року пресслужба Букінгемського палацу повідомила, що лікарі виявили у Чарльза III рак під час обстеження після операції через збільшення передміхурової залози. Король вже почав проходити регулярне лікування, але йому довелося на якийсь час відмовитися від публічних обов'язків.

Також повідомлялося, король Великої Британії Чарльз III був ненадовго госпіталізований після побічної реакції на лікування раку. 76-річний монарх згодом повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-гаус, однак його заплановані публічні заходи було скасовано з перестороги.

До слова, король Великої Британії Чарльз III, якому діагностували рак, відвідав лікарню Національної служби охорони здоров'я. Букінгемський палац також опублікував звернення монарха до лікарів.