В Індії «Партія тарганів» обігнала партію Моді в соцмережах

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Офіційне гасло руху – «Голос ледачих та безробітних»
фото з відкритих джерел
Засновник руху: молодь Індії зникла з політичного порядку денного – про неї не говорять і не визнають її проблем

В Індії за кілька днів набрав популярності новий рух «Партія тарганів» – і вже випередив у соцмережах правлячу Бхаратія Джаната Парті прем'єра Нарендри Моді. За провокативною назвою стоять цілком реальні проблеми індійської молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Таргани проти правлячої партії

Сторінка Cockroach Janta Party в Instagram набрала майже 15 мільйонів підписників менш ніж за тиждень. Акаунт правлячої БДП, яка вважає себе найбільшою політичною партією у світі, – менш як дев'ять мільйонів.

Логотип руху – силует таргана на тлі мобільного телефону. Офіційне гасло – «Голос ледачих та безробітних». Вимоги до членства сформульовані з іронією: треба бути безробітним, ледачим, постійно сидіти в мережі й уміти «професійно скаржитися». Понад 400 000 людей вже заповнили Google-форму на членство – понад 70% з них віком від 19 до 25 років.

Чому саме таргани

Назву вигадав 30-річний засновник руху Абхіджіт Діпке – і це не просто епатаж. Він відсилає до резонансного висловлювання головного судді Індії Сур'я Канта, який порівняв частину безробітної молоді з тарганами. Пізніше суддя уточнив, що мав на увазі лише тих, хто має «фальшиві дипломи» й існує за рахунок суспільства, – але висловлювання вже набуло розголосу.

«Молодь Індії фактично зникла з основного політичного порядку денного, – заявив Діпке з Бостона, де він живе останні два роки. – Ніхто не говорить про нас. Ніхто не слухає наших проблем і навіть не визнає нашого існування».

Статистика за жартівливою формою

Акаунт руху публікує графіки й відео на теми від незалежності медіа до жіночих квот у парламенті. Окремо обговорювали скандал із витоком питань загальнонаціонального медичного вступного іспиту – його скасували, і це вдарило по 2,3 мільйона абітурієнтів.

За іронічною формою – цілком реальне невдоволення. Індія – найбільш населена країна світу, де близько 65% з 1,42 мільярда людей молодші за 35 років. За урядовою статистикою, безробіття серед людей 15–29 років становить 9,9% – утричі вище за загальний показник. У містах – 13,6%. Опитування Deloitte, опубліковане цього тижня, показало: 54% індійських зумерів відклали важливі життєві рішення – купівлю житла, одруження – через фінансовий тиск. Окремо експерти попереджають: штучний інтелект загрожує знищити початкові посади в аутсорсинговій галузі, яка традиційно поглинала мільйони молодих індійців.

«Мені подобається «Партія тарганів», бо в цій країні ніхто не слухає молодь і немає достатньо роботи, – сказав в коментарі Reuters 26-річний Сіддхарт Канауджія з Лакхнау, який вступив до руху. – Таргани уособлюють стійкість: вони повертаються після кожного удару».

Рух не планує повторювати сусідів

Діпке застеріг від порівнянь із протестами покоління Z у сусідніх Бангладеш і Непалі, де молодіжні рухи повалили уряди. Чи є плани створити повноцінну партію – засновник не відповів. Прогноз дав оптимістичний.

«Це має потенціал перетворитися на великий політичний рух і змінити політику Індії, – сказав він. – Але все, що ми робимо, – у межах Конституції. Мирно і демократично».

До слова, невдоволення молоді владою – не лише індійська проблема. Минулого року масові протести покоління Z охопили Марокко, Мадагаскар, Кенію, Монголію, Індонезію, Бангладеш і Непал – молодь виходила проти нерівності та браку роботи. А у Белграді понад 34 тисячі людей вийшли на вулиці під гаслом «Студенти перемагають» – і дали старт виборчій кампанії в країні.

