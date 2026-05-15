Президент США потайки переглянув меню Сі Цзіньпіна

Трамп зазирнув у меню Сі Цзіньпіна під час вечері у Пекіні

Камери зафіксували момент під час офіційної вечері у Пекіні

Президент США Дональд Трамп під час офіційної вечері з лідером Китаю Сі Цзіньпіном зазирнув у меню китайського лідера. Відео з цим моментом активно поширилося у соцмережах, повідомляє «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як Сі Цзіньпін ненадовго встає з-за столу та відходить. У цей момент Трамп бере меню китайського лідера, відкриває його та кілька секунд переглядає сторінки.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 15, 2026

Під час державного візиту президента США Дональда Трампа до Китаю лідер КНР Сі Цзіньпін влаштував для американського гостя офіційний банкет із меню, складеним з урахуванням смаків делегації США.

На вечерю гостям подали лобстера у томатному соусі, хрусткі яловичі реберця, пекінську качку, лосося у гірчичному соусі, смажені свинячі булочки та тушковані сезонні овочі. На десерт запропонували тістечка у формі мушлі, тірамісу, морозиво та фрукти.

Пекінська качка традиційно вважається однією з головних гастрономічних візитівок китайської столиці, тоді як смажені свинячі булочки є популярною стравою Шанхаю та південних регіонів Китаю.

Головними темами триденного візиту стали торгівля, технології, ситуація навколо Ірану та Тайваню. Також сторони обговорювали підписання економічних угод у сферах авіації, енергетики та сільського господарства.

Аналітики вважають, що зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна має підтримати торговельно-політичне «перемир’я» між США та Китаєм. Водночас прориву у питаннях глобальної безпеки, зокрема щодо війни Росії проти України, експерти наразі не очікують. Раніше увагу журналістів також привернуло рукостискання Трампа та Сі Цзіньпіна під час офіційної зустрічі у Пекіні.