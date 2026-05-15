Президент США потайки переглянув меню Сі Цзіньпіна

Єгор Голівець
Трамп зазирнув у меню Сі Цзіньпіна під час вечері у Пекіні
скріншот з відео
Камери зафіксували момент під час офіційної вечері у Пекіні

Президент США Дональд Трамп під час офіційної вечері з лідером Китаю Сі Цзіньпіном зазирнув у меню китайського лідера. Відео з цим моментом активно поширилося у соцмережах, повідомляє «Главком».

На оприлюднених кадрах видно, як Сі Цзіньпін ненадовго встає з-за столу та відходить. У цей момент Трамп бере меню китайського лідера, відкриває його та кілька секунд переглядає сторінки.

Під час державного візиту президента США Дональда Трампа до Китаю лідер КНР Сі Цзіньпін влаштував для американського гостя офіційний банкет із меню, складеним з урахуванням смаків делегації США. 

На вечерю гостям подали лобстера у томатному соусі, хрусткі яловичі реберця, пекінську качку, лосося у гірчичному соусі, смажені свинячі булочки та тушковані сезонні овочі. На десерт запропонували тістечка у формі мушлі, тірамісу, морозиво та фрукти.

Пекінська качка традиційно вважається однією з головних гастрономічних візитівок китайської столиці, тоді як смажені свинячі булочки є популярною стравою Шанхаю та південних регіонів Китаю.

Головними темами триденного візиту стали торгівля, технології, ситуація навколо Ірану та Тайваню. Також сторони обговорювали підписання економічних угод у сферах авіації, енергетики та сільського господарства.

Аналітики вважають, що зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна має підтримати торговельно-політичне «перемир’я» між США та Китаєм. Водночас прориву у питаннях глобальної безпеки, зокрема щодо війни Росії проти України, експерти наразі не очікують. Раніше увагу журналістів також привернуло рукостискання Трампа та Сі Цзіньпіна під час офіційної зустрічі у Пекіні.

