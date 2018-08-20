Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны



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Кошки не всегда мурлыкают

Если вы думаете, что красавчики-котики живут в мире счастья, роскоши и правопорядка, где все сидят в своих коробках и исправно используют когтеточку, то вы не правы.

И вообще, если у вас именно такое представление о котах, то их вы, вероятно, в глаза не видели!

Истина состоит в том, что коты ни дня не могут прожить без жестокого отношения ко всему вокруг, и остановить этот беспредел не способна ни одна полиция мира.

Предлагаем вам посмотреть на пушистых созданий совершенно с другой стороны.

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Джерело: twizz.ru