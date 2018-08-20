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    Курьез

    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны

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    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны

    Кошки не всегда мурлыкают

    Если вы думаете, что красавчики-котики живут в мире счастья, роскоши и правопорядка, где все сидят в своих коробках и исправно используют когтеточку, то вы не правы.

    И вообще, если у вас именно такое представление о котах, то их вы, вероятно, в глаза не видели!

    Истина состоит в том, что коты ни дня не могут прожить без жестокого отношения ко всему вокруг, и остановить этот беспредел не способна ни одна полиция мира.

    Предлагаем вам посмотреть на пушистых созданий совершенно с другой стороны. 

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    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны
    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны
    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны
    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны
    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны
    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны
    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны
    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны
    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны
    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны
    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны
    Мир жестоких пушистиков: 15 забавных снимков, которые покажут котиков с совершенно другой стороны

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    Джерело: twizz.ru

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