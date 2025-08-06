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Модний бренд потрапив у скандал через «нездорово худих» моделей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Рекламний регулятор у Великій Британії постановив, що модний гігант Zara опублікував «соціально безвідповідальні» фотографії
фото: Zara

Модний бренд Zara потрапив у скандал у Великій Британії через моделей

Іспанський модний бренд Zara зіткнувся із забороною на два рекламні оголошення у Великій Британії. Управління з рекламних стандартів (ASA) визнало їх соціально безвідповідальними, оскільки моделі на фотографіях виглядали, на думку регулятора, «надто худими». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC та Independent.

У травні 2025 року ASA отримала скаргу на дві рекламні фотографії. На одній з них модель була у мішкуватій сорочці, а на іншій – у короткій сукні. Заявник стверджував, що образи моделей виглядають хворобливо худими, що може мати негативний вплив на сприйняття тіла серед споживачів.

Модний бренд потрапив у скандал через «нездорово худих» моделей фото 1
фото: Zara
Модний бренд потрапив у скандал через «нездорово худих» моделей фото 2
фото: Zara

Представники Zara заперечили звинувачення, наголошуючи, що обидві моделі мали підтвердження задовільного стану здоров’я, а фотографії майже не редагувалися, окрім незначних коригувань освітлення та кольору.

Проте, ASA, розглядаючи скаргу, зазначила, що на одному зі знімків глибокий виріз одягу акцентував увагу на виступаючих ключицях моделі, а її поза створювала враження «надмірної худорлявості». Щодо другого фото, регулятор дійшов висновку, що зачіска та гра тіней підкреслювали крихкість моделі, що може сприяти формуванню небезпечних уявлень про жіночу зовнішність.

Хоча два інші рекламні зображення бренду пройшли перевірку без зауважень, Zara добровільно вилучила фото. У компанії заявили, що не отримували прямих скарг від споживачів, але залишаються відданими принципам відповідальної реклами та дотриманню високих стандартів у процесі підбору моделей та створенні контенту.

Нагадаємо, люди перестають вірити в ідею розкоші й вже не соромляться купувати суперфейки. Про це пише «Главком» із посиланням на The Business of Fashion.

Видання опублікувало статтю із заголовком «Велика симуляція люксу закінчилася» (The Big Luxury Simulation Is Over). У ній йдеться про те, що сучасний покупець охолонув до ідеї розкоші й навіть став сприймати покупку якісних підробок як розумний крок. 

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Теги: мода модель Велика Британія скандал

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