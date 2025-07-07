США розкрили несподівані результати розслідування у справі Епштейна

Фінансист Джеффрі Епштейн наклав на себе руки 10 серпня 2019 року у своїй камері в Нижньому Манхеттені у федеральній в'язниці

Мін'юст США і ФБР дійшли висновку, що Епштейн не мав «списку клієнтів»

Американський фінансист Джеффрі Епштейн, звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх, не шантажував відомих людей, не вів списку клієнтів, а у в'язниці наклав на себе руки, а не був убитий. Такого висновку дійшли Федеральне бюро розслідувань та Міністерство юстиції США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на портал Axios.

Влада США опублікувала відео, яке, як стверджується, доводить, що ніхто не входив на територію нью-йоркської в'язниці в ніч смерті Епштейна. У записці сказано, що відеозапис підтверджує висновок судмедексперта про те, що Епштейн наклав на себе руки.

Фахівці дійшли висновку, що доказів на користь висунутих раніше звинувачень проти фінансиста немає. Також Мін'юст та ФБР вважали недоцільним далі розкривати інформацію у справі Епштейна, щоб не звинувачувати у правопорушеннях невинних.

Axios зазначає, що адміністрація президента США Дональда Трампа вперше офіційно спростувала теорії змови щодо діяльності Епштейна та його смерті. Зокрема, офіційну версію смерті Епштейна ставили під сумнів Кеш Патель і Ден Бонджіно, які згодом були призначені на посади директора ФБР та замітника директора.

У записці також йдеться, що «подальше розкриття» матеріалів, пов'язаних з Епштейном, «не буде доцільним чи виправданим».

Справа Епштейна

Нагадаємо, фінансист Джеффрі Епштейн наклав на себе руки 10 серпня 2019 року у своїй камері в Нижньому Манхеттені у федеральній в'язниці, де він утримувався в очікуванні суду за звинуваченнями в сексуальній експлуатації.

Джеффрі Епштейна звинувачували у торгівлі неповнолітніми дівчатами для сексуальної експлуатації. У 2019 році він наклав на себе руки у нью-йоркській в'язниці, де він перебував під час розслідування у справі.

У червні 2022 року суд засудив помічницю Епштейна Гіслейн Максвелл до 20 років ув'язнення за допомогу фінансисту. Її визнали винною за п'ятьма пунктами звинувачення із шести, включаючи найсерйозніший – сексуальна експлуатація неповнолітніх.

Епштейн був відомий своїми знайомствами з політиками та королівськими особами. До перших підозр у злочинній діяльності його знали, в основному, як людину зі зв'язками у вищих колах. Його не раз бачили тим, хто спілкувався з багатими і сильними світу цього, включаючи Дональда Трампа, колишнього президента Білла Клінтона та британського принца Ендрю. Останній був замішаний у сексуальний скандал, ставлення до якого мав Епштейн, і втратив титул «Високість».

До слова, публічна сварка між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском переросла у «повномасштабну війну слів», яка стрімко дестабілізує політичний ландшафт країни. Розбіжності, що почалися з критики Маском бюджетного законопроєкту Трампа, загострилися до взаємних звинувачень, включаючи вимоги імпічменту та згадки про скандальну «справу Епштейна».