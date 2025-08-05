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Розкрито причини смерті Оззі Осборна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Осборн помер 22 липня у своєму будинку в Англії
фото: Ross Halfin

Офіційно встановлено причину смерті Оззі Осборна

Стала відома офіційна причина смерті легенди хеві-металу та зірки реаліті-шоу Оззі Осборна. Згідно зі свідоцтвом про смерть, поданим до реєстру в Лондоні, музикант помер від серцевого нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

У документі, наданому його дочкою Еймі Осборн, основними причинами смерті зазначені зупинка серця та ішемічна хвороба серця. Також вказується, що Оззі страждав на хворобу Паркінсона, яка спричинила вегетативну дисфункцію. У свідоцтві про смерть професія Осборна вказана як «автор пісень, виконавець та рок-легенда».

Осборн помер 22 липня у своєму будинку в Англії. Того дня на місце події прибула авіація швидкої допомоги. Хоча родина одразу повідомила про смерть співака, причини не називалися. Проте було відомо, що 76-річний артист протягом останніх років боровся з численними проблемами зі здоров'ям, включно з хворобою Паркінсона та пошкодженням хребта.

Лише за кілька тижнів до смерті, 5 липня, Оззі Осборн відіграв концерт у Бірмінгемі, що, як вважали його рідні, мав стати його останнім виступом. На цьому концерті, під назвою «Назад до початку», Осборн згадував про свої проблеми зі здоров’ям.

Оззі Осборн вважається одним із засновників жанру хеві-метал як фронтмен гурту Black Sabbath, а згодом здобув ще більшу популярність завдяки реаліті-шоу MTV «Осборни» на початку 2000-х років. Його похоронна процесія 30 липня зібрала натовпи шанувальників у Бірмінгемі.

Нагадаємо, у Великій Британії провели церемонію прощання з відомим рок-музикантом та фронтменом гурту Black Sabbath Оззі Осборном, який помер 22 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Independent.

Оззі Осборна провели в останню путь у його рідному Бірмінгемі. У центрі міста зібралися тисячі шанувальників, щоб вшанувати пам’ять легендарного музиканта.

Як відомо, легендарний музикант Оззі Осборн, який страждав на хворобу Паркінсона, помер у віці 76 років. Артист пішов з життя 22 липня через кілька тижнів після того, як возз'єднався зі своїми колегами по гурту Black Sabbath і відіграв величезний прощальний концерт для шанувальників.

До слова, Оззі Осборн залишив по собі музичну спадщину та статки, які оцінюються у $220 млн. Після його смерті, увага прикута до того, хто ж успадкує імперію, створену роками музичної кар'єри, реаліті-шоу та бізнес-рішень. 

Згодом стало відомо, що розподіл спадщини легендарного фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна «може ускладнити» податковий борг у розмірі $5 млн, який музикант залишив після себе. На сім'ї Осборнів значаться дві заборгованості з податків: першу – на суму $689,1 тис. – було отримано рокером у 2023 році, а другу – $4,362 тис. - роком пізніше.

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Теги: смерть Велика Британія музикант

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