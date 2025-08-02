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Уряд пропонує звільнити голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая через скандал (оновлено)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Уряд пропонує звільнити голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая через скандал (оновлено)
Сергій Гайдай раніше очолював Луганську ОВА
фото з відкритих джерел

Кабмін скерує президентові проєкт розпорядження про звільнення Гайдая з посади

Кабінет Міністрів України після викриття корупційної схеми із закупівлею безпілотників і РЕБ запропонував звільнити одного з фігурантів – голову Мукачівської районної державної адміністрації, ексочільника Луганської ОВА Сергія Гайдая. Як інформує «Главком», про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уже за пів години відбудеться засідання Кабміну. Зокрема, уряд скерує президентові проєкт розпорядження про звільнення Гайдая з посади.

Пізніше стало відомо, що на позачерговому засіданні уряд, як і обіцяла Свириденко, погодив розпорядження про звільнення голови Мукачівської РДА.

Уже є кроки й щодо інших фігурантів справи. Так, «Слуга Народу» призупинить членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції на час розслідування цієї справи. А командувач Національної гвардії України відсторонив від посад фігурантів.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України. За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду у розмірі 30% від суми контракту.

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Теги: скандал розслідування звільнення Юлія Свириденко Сергій Гайдай НАБУ САП

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