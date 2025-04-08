Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

На колишнього прем'єр-міністра Британії напав страус

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Бориса Джонсона просто у авто атакував страус
скрін із відео

Кумедна подія трапилась у одному із парків Техасу

Колишнього прем'єр-міністра Британії і відданого друга України Бориса Джонсона під час сімейного відпочинку в зоопарку атакував страус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Mirror.

Це сталось, коли він відвідував парк дикої природи в Техасі. Відео у мережі опублікувала дружина Джонсона. Вона підписала ролик словами: «Надто смішно, щоб не поділитися».

На відео, опублікованому Керрі, знято Бориса Джонсона за кермом авто, і поряд з ним – його трирічна дочка Ромі. Найімовірніше, батьки привезли дітей показати їм страусину ферму, оскільки по полю і дорогою вільно блукають страуси.

У кадрі можна побачити, як страус поступово наближається до авто Бориса Джонсона. Згодом політик називає птаха «дуже неслухняним». Страус, судячи з усього, образився: він зазирнув у вікно і раптово клюнув Джонсона. Політик відреагував емоційно, викрикнувши «Боже, чорт забирай».

Ролик зібрав чимало захоплених коментарів. «Я не можу перестати дивитися», «Фантастика. Так смішно», «Абсолютно смішно, дивилася це більше разів, ніж готова визнати», «Перше, що я побачив в інсті сьогодні вранці. Геніально... бідний Борис», «Дитячий сміх! у повсякденному житті», – пишуть користувачі.

Раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловився про результати телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. 

Теги: сцена відео Борис Джонсон Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойко зіграв на фортепіано мелодію з французької мелодрами «Шербурзькі парасольки»
Нардеп Бойко записав чергове звернення, цього разу за фортепіано
8 березня, 19:34
Зустріч стане продовженням саміту в Лондоні, який відбувся 2 березня
Стармер ще раз збере світових лідерів на зустріч щодо підтримки України: названо дату
10 березня, 16:32
Люди евакуйовуються з палаючого літака
У США загорівся пасажирський літак (відео)
14 березня, 06:33
Lipton припиняє виробництво найпопулярнішого чаю? Заява компанії
Lipton припиняє виробництво найпопулярнішого чаю? Заява компанії
20 березня, 10:17
Трамп: Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі, це була не проста ситуація
Трамп прокоментував суперечку із Зеленським у Білому домі
18 березня, 08:22
HMS Vanguard, один із чотирьох надсекретних атомних підводних човнів Британії
Стармер сів на борт ядерного підводного човна: нагадав Путіну міць Британії
20 березня, 10:46
Маск може вплинути на політику у Великій Британії через надмірну благодійність
Маск підкуповує політиків Британії? Міністри взялися рятувати ситуацію
20 березня, 12:11
Стінг з дружиною Труді Стайлер підтримують Україну
Дружина британського співака Стінга зробила заяву про допомогу Україні
20 березня, 10:36
До нової композиції дует представив атмосферний кліп, в якому знявся сам Собрал та солістка гурту Avdysh Катерина
Переможець «Євробачення» з Португалії розчулив мережу українською піснею
22 березня, 17:16

Курйоз

На колишнього прем'єр-міністра Британії напав страус
На колишнього прем'єр-міністра Британії напав страус
Кіт серед доларів: фото ДБР сколихнуло мережу
Кіт серед доларів: фото ДБР сколихнуло мережу
Пікачу проти Ердогана: відео з протестів у Туреччині сколихнуло соцмережі
Пікачу проти Ердогана: відео з протестів у Туреччині сколихнуло соцмережі
Дохлий щур, знайдений у супі, обвалив акції японської ресторанної мережі
Дохлий щур, знайдений у супі, обвалив акції японської ресторанної мережі
Ісландська міністерка йде у відставку на тлі скандалу про роман з неповнолітнім
Ісландська міністерка йде у відставку на тлі скандалу про роман з неповнолітнім
З папугою на плечі: курйозне затримання російського агента у Запоріжжі (відео)
З папугою на плечі: курйозне затримання російського агента у Запоріжжі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 квітня: ситуація на фронті
99K
Банкноти номіналом 20 та 50 євро вилучатимуться з обігу: що буде натомість
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 квітня 2025
65K
Речник Кремля пояснив, за яких умов Путін підтримає припинення вогню
31K
Скандал у Львові: водій маршрутки образив колишню військову і пригрозив звернутись до СБУ
21K
Театр Франка віддав сцену колишній акторці «Кварталу 95»

Новини

Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
Вчора, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
Вчора, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 квiтня, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua