На колишнього прем'єр-міністра Британії напав страус

Кумедна подія трапилась у одному із парків Техасу

Колишнього прем'єр-міністра Британії і відданого друга України Бориса Джонсона під час сімейного відпочинку в зоопарку атакував страус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Mirror.

Це сталось, коли він відвідував парк дикої природи в Техасі. Відео у мережі опублікувала дружина Джонсона. Вона підписала ролик словами: «Надто смішно, щоб не поділитися».

На відео, опублікованому Керрі, знято Бориса Джонсона за кермом авто, і поряд з ним – його трирічна дочка Ромі. Найімовірніше, батьки привезли дітей показати їм страусину ферму, оскільки по полю і дорогою вільно блукають страуси.

У кадрі можна побачити, як страус поступово наближається до авто Бориса Джонсона. Згодом політик називає птаха «дуже неслухняним». Страус, судячи з усього, образився: він зазирнув у вікно і раптово клюнув Джонсона. Політик відреагував емоційно, викрикнувши «Боже, чорт забирай».

Ролик зібрав чимало захоплених коментарів. «Я не можу перестати дивитися», «Фантастика. Так смішно», «Абсолютно смішно, дивилася це більше разів, ніж готова визнати», «Перше, що я побачив в інсті сьогодні вранці. Геніально... бідний Борис», «Дитячий сміх! у повсякденному житті», – пишуть користувачі.

Раніше колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловився про результати телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.