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Lipton припиняє виробництво найпопулярнішого чаю

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Lipton припиняє виробництво найпопулярнішого чаю
фото з відкритих джерел

Компанія звернулася до любителів чаю Lipton: Ми вдячні вам за розуміння у цей період змін і перепрошуємо за будь-які можливі незручності

Компанія Ekaterra, якій належить бренд Lipton, зупиняє виробництво свого персикового чаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис компанії в Instagram.

«Ви, мабуть, вже чули, що наш культовий персиковий смак Lipton Ice Tea знімають з виробництва. Ми знаємо – це боляче (вибачте, якщо ми зруйнували ваш улюблений напій для післяобіднього відпочинку). Але не хвилюйтеся, всі інші ваші улюблені смаки залишаються, щоб дарувати вам освіжаючі моменти. І хто знає? Можливо, одного дня персик здійснить легендарне повернення. Ми вдячні вам за розуміння у цей період змін і перепрошуємо за будь-які можливі незручності», – йдеться у дописі.

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Публикация от Lipton Ice Tea (@liptonicetea)

Lipton – торгова марка чаю, що належить компанії Ekaterra. Продукти цього бренду націлені на масовий ринок і в основному представлені як продукти середніх цін із усього спектра пропозицій. Як і більшість брендів, чаї Lipton є сумішшю з багатьох різних плантацій з усього світу, з відомих країн-виробників — таких як Індія, Шрі-Ланка, Кенія, Китай. Lipton Yellow Label є сумішшю 20 різних чаїв. У компанії є власні плантації в Кенії і Танзанії.

Нагадаємо, що британська компанія Unilever, яка є одним зі світових лідерів з виробництва побутової хімії та харчових продуктів, заявила про остаточний вихід з ринку Росії та Білорусі у жовтні 2024 року.

Підготовка до продажу тривала понад рік – для цього розділяли ІТ-платформи і ланцюжків поставок, а бренди переходили на кирилицю.

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Теги: бізнес Велика Британія Instagram

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