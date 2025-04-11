На Житомирщині мітингувальники кинули у смітник гендиректора лікарні (відео)

Очільник медзакладу опинився у смітнику після розмови з протестувальниками

Місцеві вимагали скасувати реорганізацію неврологічного відділення

У передмісті Житомира відбувся мітинг, організований місцевими жителями та працівниками Житомирської багатопрофільної опорної лікарні. Вони протестували проти закриття неврологічного відділення. Коли очільник медзакладу Сергій Демус вийшов до протестувальників, щоб обговорити ситуацію, вони кинули його у сміттєвий бак. Про це повідомляє «Главком».

Учасники мітингу виступили проти реорганізації відділення, яке планувалося об'єднати з терапевтичним. Протестувальники стверджували, що це призведе до скорочення штату лікарів і медичних працівників на 30 осіб.

Тим часом Медичний директор Житомирської районної лікарні Володимир Ковальчук заявив, що подасть у відставку, якщо відділення буде закрите чи перепрофільоване.

Водночас під час зустрічі з протестувальниками Сергій Демус пояснив, що реорганізація передбачає створення нового відділення паліативної допомоги, в рамках якого об'єднуються терапевтичне та неврологічне відділення. За його словами, загальна кількість ліжок у лікарні залишатиметься практично незмінною, і лікарям будуть запропоновані нові посади.

Однак протестувальники відмовилися покинути територію лікарні, поки наказ про реорганізацію не буде скасований. Увечері з людьми зустрілася перша заступниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталія Остапченко. Вона повідомила, що наказ було скасовано, і питання про майбутнє відділення буде винесено на чергову сесію Новогуйвинської селищної ради для обговорення.

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