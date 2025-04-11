Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

На Житомирщині мітингувальники кинули у смітник гендиректора лікарні (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Очільник медзакладу опинився у смітнику після розмови з протестувальниками
скріншот з відео

Місцеві вимагали скасувати реорганізацію неврологічного відділення

У передмісті Житомира відбувся мітинг, організований місцевими жителями та працівниками Житомирської багатопрофільної опорної лікарні. Вони протестували проти закриття неврологічного відділення. Коли очільник медзакладу Сергій Демус вийшов до протестувальників, щоб обговорити ситуацію, вони кинули його у сміттєвий бак. Про це повідомляє «Главком».

Учасники мітингу виступили проти реорганізації відділення, яке планувалося об'єднати з терапевтичним. Протестувальники стверджували, що це призведе до скорочення штату лікарів і медичних працівників на 30 осіб.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Тим часом Медичний директор Житомирської районної лікарні Володимир Ковальчук заявив, що подасть у відставку, якщо відділення буде закрите чи перепрофільоване.

Водночас під час зустрічі з протестувальниками Сергій Демус пояснив, що реорганізація передбачає створення нового відділення паліативної допомоги, в рамках якого об'єднуються терапевтичне та неврологічне відділення. За його словами, загальна кількість ліжок у лікарні залишатиметься практично незмінною, і лікарям будуть запропоновані нові посади.

Однак протестувальники відмовилися покинути територію лікарні, поки наказ про реорганізацію не буде скасований. Увечері з людьми зустрілася перша заступниця начальника Житомирської обласної військової адміністрації Наталія Остапченко. Вона повідомила, що наказ було скасовано, і питання про майбутнє відділення буде винесено на чергову сесію Новогуйвинської селищної ради для обговорення.

Нагадаємо, у Бердичеві Житомирської області Державна виконавча служба арештувала у боржника п'ять пар шкарпеток і виставила їх на аукціон.

До слова, у Житомирі рятувальники надали допомогу жінці з дитиною, які застрягли на атракціоні. Потерпілі застрягли на висоті орієнтовно вісім метрів. За допомогою автодрабини вогнеборці успішно спустили їх на землю. На щастя, ніхто не постраждав.

Читайте також:

Теги: Житомирщина протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У річку Гудзон впав гелікоптер
Авіакатастрофа у Нью-Йорку та відставка посла: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
Рятувальники працюють на місці удару
Дрони атакували Житомирщину: у ДСНС показали фото
Вчора, 22:29
Росія атакувала Житомирщину: дрон влучив у багатоповерхівку, є жертва (оновлено)
Росія атакувала Житомирщину: дрон влучив у багатоповерхівку, є жертва (оновлено)
Вчора, 20:52

Курйоз

На Житомирщині мітингувальники кинули у смітник гендиректора лікарні (відео)
На Житомирщині мітингувальники кинули у смітник гендиректора лікарні (відео)
Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими
Квітневий снігопад: соцмережі жартують про повернення зими
На колишнього прем'єр-міністра Британії напав страус
На колишнього прем'єр-міністра Британії напав страус
Кіт серед доларів: фото ДБР сколихнуло мережу
Кіт серед доларів: фото ДБР сколихнуло мережу
Пікачу проти Ердогана: відео з протестів у Туреччині сколихнуло соцмережі
Пікачу проти Ердогана: відео з протестів у Туреччині сколихнуло соцмережі
Дохлий щур, знайдений у супі, обвалив акції японської ресторанної мережі
Дохлий щур, знайдений у супі, обвалив акції японської ресторанної мережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
201K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
41K
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
21K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
18K
Пісня з Росії рве сервіси в Україні. Відома мовознавиця звернулася до батьків
17K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua