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    Курьез

    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок

    Фотографы подловили забавные выражения лица у посетителей аттракционов
    Целый ряд фотографов специализируются на съемке экстремалов, которые отважились проехаться на одном из самых опасных аттракционов – американских горках. У многих из них во время этих ураганных заездов невольно проявляется самое неожиданное выражение лица, которое вызывает улыбку. Ресурс Bored Panda составил подборку наиболее забавных фото.
    • Сьогодні, 02:18
    • Розсилка
    Американские горки
    Американские горки

    Фотографы подловили забавные выражения лица у посетителей аттракционов

    Целый ряд фотографов специализируются на съемке экстремалов, которые отважились проехаться на одном из самых опасных аттракционов – американских горках. У многих из них во время этих ураганных заездов невольно проявляется самое неожиданное выражение лица, которое вызывает улыбку.

    Ресурс Bored Panda составил подборку наиболее забавных фото. На них лица экстремалов искажены одновременно ужасом и восторгом.

    Отдельные из этих фото были заранее поставлены. Так, отдельные экстремалы используют американские горки, чтобы примерить необычные костюмы или даже сделать признание любимому человеку.

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    на весь екран згорнути
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок
    Опубликована подборка самых смешных фото с американских горок

    Читайте также: Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства.

    Джерело: boredpanda.com

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