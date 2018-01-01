Дочь легендарной модели покорила поклонников изысканными нарядами

Юная модель решительно нацелилась на самую вершину индустрии мод

16-летняя дочь Синди Кроуфорд по имени Кайя Гербер активно участвует в показах и фотосессиях. На этот раз она стала героиней модной черно-белой съемки. На одном из кадров Кайя позирует в кардигане из перьев, а на руках держит белого пушистого кота. Девушка активно покоряет мир высокой моды, уверенно идя по стопам своей прославленной матери. Эти



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Кайя Гербер

Юная модель решительно нацелилась на самую вершину индустрии мод

16-летняя дочь Синди Кроуфорд по имени Кайя Гербер активно участвует в показах и фотосессиях. На этот раз она стала героиней модной черно-белой съемки. На одном из кадров Кайя позирует в кардигане из перьев, а на руках держит белого пушистого кота.

Девушка активно покоряет мир высокой моды, уверенно идя по стопам своей прославленной матери. Эти фото были сделаны для британского Vogue. Отдельные снимки из фотосессии Кайя Гербер опубликовала на своей странице в Instagram.

Молодая модель в последнее время часто появляется на страницах прославленных глянцев. Например, недавно она стала музой французского Vogue.

Джерело: 24 канал