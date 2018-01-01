Ани Лорак примеряла эффектные платья для российского глянца

Артистка рассказала о свободных отношениях в браке и показала свою стильную дочь

Популярная украинская певица Ани Лорак стала героиней российского глянца «Антенна». Отдельные снимки из фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram. На них артистка позирует вместе со своей дочерью Софией Налчаджиоглу, сообщает «Главком». «Моя детка», – написала артистка снимки. Как известно,

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Ани Лорак

Артистка рассказала о свободных отношениях в браке и показала свою стильную дочь

Популярная украинская певица Ани Лорак стала героиней российского глянца «Антенна». Отдельные снимки из фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram. На них артистка позирует вместе со своей дочерью Софией Налчаджиоглу, сообщает «Главком».

«Моя детка», – написала артистка снимки. Как известно, супругом Лорак и отцом Софии является турецкий бизнесмен Муратом Налчаджиоглу. Они поженились в 2009 году, а их совместная дочь появилась на свет в 2011 году.

Отношения с Муратом у Лорак начались, как курортный роман. Постепенно эта интрига переросла в брак. В интервью, которое сопровождает снимки артистка отметила, что несмотря на многолетний брак, она продолжает чувствовать себя свободным человеком.

«Когда включаются понятия, что он должен зарабатывает, а она – варить борщи, умирает любовь. Если кому-то мы и должны, то разве что самим себе, а именно – быть счастливыми. Я против того, чтобы люди менялись в браке только потому, что «так надо». Продолжаю оставаться свободным человеком. И делаю все, что захочу», - признается певица.