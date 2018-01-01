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    Ани Лорак примеряла эффектные платья для российского глянца

    Артистка рассказала о свободных отношениях в браке и показала свою стильную дочь
    Популярная украинская певица Ани Лорак стала героиней российского глянца «Антенна». Отдельные снимки из фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram. На них артистка позирует вместе со своей дочерью Софией Налчаджиоглу, сообщает «Главком». «Моя детка», – написала артистка снимки. Как известно,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 19:28
    • Розсилка
    Ани Лорак
    Ани Лорак

    Артистка рассказала о свободных отношениях в браке и показала свою стильную дочь

    Популярная украинская певица Ани Лорак стала героиней российского глянца «Антенна». Отдельные снимки из фотосессии она опубликовала на своей странице в Instagram. На них артистка позирует вместе со своей дочерью Софией Налчаджиоглу, сообщает «Главком».

    «Моя детка», – написала артистка снимки. Как известно, супругом Лорак и отцом Софии является турецкий бизнесмен Муратом Налчаджиоглу. Они поженились в 2009 году, а их совместная дочь появилась на свет в 2011 году.

    Отношения с Муратом у Лорак начались, как курортный роман. Постепенно эта интрига переросла в брак. В интервью, которое сопровождает снимки артистка отметила, что несмотря на многолетний брак, она продолжает чувствовать себя свободным человеком.

    «Когда включаются понятия, что он должен зарабатывает, а она – варить борщи, умирает любовь. Если кому-то мы и должны, то разве что самим себе, а именно – быть счастливыми. Я против того, чтобы люди менялись в браке только потому, что «так надо». Продолжаю оставаться свободным человеком. И делаю все, что захочу», - признается певица.

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    Ани Лорак примеряла эффектные платья для российского глянца
    Ани Лорак примеряла эффектные платья для российского глянца
    Ани Лорак примеряла эффектные платья для российского глянца
    Ани Лорак примеряла эффектные платья для российского глянца

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