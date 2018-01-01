Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства

Политик активизировался в социальных сетях

Лидер Радикальной партии Олега Ляшко в последние дни активно выкладывает в социальной сети фотографии, которые приоткрывают закулисье его личной жизни. На новых снимках политик демонстрирует свои накачанные руки, дочь, собаку, а также соратников. Ляшко завел страницу в Instagram еще пять лет назад, но был не слишком активным его пользователем. А в

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Олег Ляшко

Политик активизировался в социальных сетях

Лидер Радикальной партии Олега Ляшко в последние дни активно выкладывает в социальной сети фотографии, которые приоткрывают закулисье его личной жизни. На новых снимках политик демонстрирует свои накачанные руки, дочь, собаку, а также соратников.

Ляшко завел страницу в Instagram еще пять лет назад, но был не слишком активным его пользователем. А в последние дни он резко активизировался.

«Малая говорит, чтобы хайпануть, надо сделать хорошее селфи», - объясняет политик свое игривое настроение под одним из фото.

Под фото, которые показывают его накачанные формы, политик написал, что уже два месяца регулярно занимается в спортзале.

В отличие от многих других звезд социальных сетей Ляшко не злоупотребляет тем, чтобы похвастаться перед подписчиками модными одеждами. Тем не менее депутат Андрей Лозовой конце января запостил в Facebook свое фото с лидером радикалов, на котором у Ляшко на шее стильный темно-красный шарф.

По данным прессы, этот шарф выпущен брендом Yves Saint Laurent в 2015 году. В интернет-магазине его стоимость составляет $339 (почти 10 тыс. грн.).

«Главком» отобрал наиболееяркие снимки из профиля политика в социальной сети за последние месяцы: