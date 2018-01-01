  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства

    Политик активизировался в социальных сетях
    Лидер Радикальной партии Олега Ляшко в последние дни активно выкладывает в социальной сети фотографии, которые приоткрывают закулисье его личной жизни. На новых снимках политик демонстрирует свои накачанные руки, дочь, собаку, а также соратников. Ляшко завел страницу в Instagram еще пять лет назад, но был не слишком активным его пользователем. А в
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:44
    • Розсилка
    Олег Ляшко
    Олег Ляшко

    Политик активизировался в социальных сетях

    Лидер Радикальной партии Олега Ляшко в последние дни активно выкладывает в социальной сети фотографии, которые приоткрывают закулисье его личной жизни. На новых снимках политик демонстрирует свои накачанные руки, дочь, собаку, а также соратников.

    Ляшко завел страницу в Instagram еще пять лет назад, но был не слишком активным его пользователем. А в последние дни он резко активизировался.

    «Малая говорит, чтобы хайпануть, надо сделать хорошее селфи», - объясняет политик свое игривое настроение под одним из фото.

    Под фото, которые показывают его накачанные формы, политик написал, что уже два месяца регулярно занимается в спортзале.

    В отличие от многих других звезд социальных сетей Ляшко не злоупотребляет тем, чтобы похвастаться перед подписчиками модными одеждами. Тем не менее депутат Андрей Лозовой конце января запостил в Facebook свое фото с лидером радикалов, на котором у Ляшко на шее стильный темно-красный шарф.

    По данным прессы, этот шарф выпущен брендом Yves Saint Laurent в 2015 году. В интернет-магазине его стоимость составляет $339 (почти 10 тыс. грн.).

    «Главком» отобрал наиболееяркие снимки из профиля политика в социальной сети за последние месяцы:

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства
    Олег Ляшко показал в Instagram свои мужские достоинства

    Читайте также: Экс-нардеп спел в передаче «Голос країни».
    Читайте також
    Олег Ляшко фотография Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ